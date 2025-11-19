Jaipur Crime: पुलिस सड़क पर करती इंतजार, फ्रॉड का आरोपी हवाई रूट से कर रहा था सफर, 4000 किमी भागदौड़ के बाद यूं दबोचा

मुहाना थानाप्रभारी गुर भूपेन्द्र ने बताया कि मामला दर्ज होते ही लविश जैन फरार हो गया। वह लगातार अपनी लोकेशन बदलकर फरारी काट रहा था और हमेशा हवाई रूट का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस टीम उसका पीछा करते हुए पटना, कुल्लू-मनाली, वाराणसी होते हुए बेंगलूरु पहुंची। बेंगलूरु से 50 किलोमीटर दूर एक सोसायटी में स्थित महिला मित्र के फ्लैट से लविश जैन को पकड़ा गया। आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। लविश के खिलाफ मुहाना थाने में एक और मामला दर्ज है, जबकि चित्रकूट थाने में भी एक प्रकरण दर्ज है। आरोपी को पकड़ने में कांस्टेबल ओमप्रकाश डोबर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।