25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दो दिन में 30 फीसदी वाहनों का भौतिक सत्यापन, कल आ​खिरी दिन

परिवहन विभाग,ईडी और एसीबी की ओर से अलग-अलग कार्यवाही की जा रही है। इसमें राज्य के करीब 450 अफसर और कार्मिकों को दोषी पाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Dec 25, 2025

- जगतपुरा में शुरू हुआ थ्री डिजिट के वीआइपी नंबरों का भौतिक सत्यापन

जयपुर। थ्री डिजिट वीआइपी नंबरों के फर्जीवाड़े की जांच के लिए जगतपुरा में तीन दिवसीय भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो दिन में महज 30 फीसदी वाहन की भौतिक सत्यापन कराने पहुंचे। कल शुक्रवार को आ​खिरी दिन है। माना जा रहा है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से नंबर लिए वे भौतिक सत्यापन कराने से बच रहे हैं। पहले दिन बुधवार को 203 वाहन पहुंचे, जिनके दस्तावेजों की जांच की गई। पुराने कबाड़ दोपहिया वाहनों को ऑटो में रख तो चारपहिया वाहनों को टोन करके लाया गया। इसके लिए जगतपुरा में काउंटर लगाए गए। जयपुर में 2129 वाहन नंबरों के मामले में वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गऐ हैं। भौतिक सत्यापन कराने पर ऐसे वाहनों की आरसी निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा जो वाहन आ रहे हैं, उनके नंबरों के मूल रिकॉर्ड से दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। आरटीओ प्रथम राजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि तीन दिन जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो नंबर वैध होंगे, उनकी आरसी अनब्लॉक कर दी जाएगी। जो नंबर फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं, उनकी आरसी निरस्त कर वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

---पत्रिका ने किया मामला उजागर
गौरतलब है कि परिवहन विभाग में चर्चित थ्री डिजिट नंबरों का फर्जीवाड़ा राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया था। परिवहन विभाग,ईडी और एसीबी की ओर से अलग-अलग कार्यवाही की जा रही है। इसमें राज्य के करीब 450 अफसर और कार्मिकों को दोषी पाया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में सरकार को 500 से 600 करोड़ रूपए की राजस्व हानि का होना भी पाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Dec 2025 05:27 pm

Hindi News / News Bulletin / दो दिन में 30 फीसदी वाहनों का भौतिक सत्यापन, कल आ​खिरी दिन

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

भोपाल में नर्स ने खुद को दिया एनेस्थीसिया का ओवरडोज, अस्पताल में छोड़कर भागा प्रेमी

bhopal
भोपाल

डीएलपी में गड्डे वाली सडक़ें, उड़ती धूल और हिचकोले खाते वाहन

भिवाड़ी

कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जारी, देखें List

MP Board exam
उज्जैन

धर्मगढ़ में ग्रामीणों की अनूठी पहल: अपने खर्चे से बनाई गौशाला

मुरैना

दूषित हवा दे रही दंश… खांसी से बे-दम, सांसें फूला रही दम, दवा भी बेअसर

SMS Hospital Jaipur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.