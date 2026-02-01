पटना में रिश्तों का खून: दिनदहाड़े भांजे ने मामा पर 23 सेकेंड में किए 10 वार, वारदात कैमरे में कैद…

पटना में गुरुवार को 26 साल के भांजे ने अपने 62 साल के मामा की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से शेयर किए गए सीसीटीवी फुटेज में

भांजा अपने मामा के गर्दन पर पीछे से वार करते दिख रहा है। हमले में मामा के गिरने पर भांजे ने मामा पर 23 सेकेंड में 10 दफा चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के वक्त भी कई लोग आसपास के कई लोग भी वहां से गुजरते दिख रहे हैं। लेकिन, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। हमले के बाद युवक अपना बाल ठीक कर आराम से वहां से निकल जाता है। मृतक मामा की पहचान मोहम्मद रईस (62) के रूप में हुई है। वहीं आरोपी का नाम अयाज है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रईस टेलर था। अयाज बेरोजगार था।