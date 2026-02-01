12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

पटना में रिश्तों का खून: दिनदहाड़े भांजे ने मामा पर 23 सेकेंड में किए 10 वार, वारदात कैमरे में कैद…

पटना सिटी में एक भांजे ने अपने मामा को 26 सेकेंड में 10 बार चाकू से वार कर के उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर ली है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 12, 2026

पटना में रिश्तों का खून। फोटो-सीसीटीवी फुटेज

पटना में गुरुवार को 26 साल के भांजे ने अपने 62 साल के मामा की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना से जुड़ा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से शेयर किए गए सीसीटीवी फुटेज में
भांजा अपने मामा के गर्दन पर पीछे से वार करते दिख रहा है। हमले में मामा के गिरने पर भांजे ने मामा पर 23 सेकेंड में 10 दफा चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के वक्त भी कई लोग आसपास के कई लोग भी वहां से गुजरते दिख रहे हैं। लेकिन, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। हमले के बाद युवक अपना बाल ठीक कर आराम से वहां से निकल जाता है। मृतक मामा की पहचान मोहम्मद रईस (62) के रूप में हुई है। वहीं आरोपी का नाम अयाज है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रईस टेलर था। अयाज बेरोजगार था।

 23 सेकेंड में किए 10 वार

पुलिस ने घटना में यूज किए गए चाकू को बरामद कर लिया है। मृतक को लेकर कहा जा रहा है कि मोहम्मद रईस अपने घर से खाना खाकर काम पर जाने के लिए निकले थे। इधर, पहले से घात लगाए उसके भांजे ने मोहम्मद अयाज ने पहले उनपर पीछे से आकर अचानक से हमला कर दिया। जिससे वो गिर पड़े। फिर उसने मोहम्मद अयाज पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की बेटी शबनम खातून की ओर से अपने फुफेरे भाई मोहम्मद अयाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है।

पत्नी को परेशान करते थे

इस घटना को लेकर पटना सिटी डीएसपी 2 डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में अयाज ने बताया कि ‘मेरी पत्नी को मामा के परिवार के लोग परेशान करते थे।, इससे परेशान होकर मैंने उन्हें मार दिया।’

ये भी पढ़ें

‘एक बार फैसला सुना दिया, तो उसे बदल नहीं सकते’ पटना हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार, CWC कस्टडी का आदेश रद्द
पटना
bihar excise act | पटना हाई कोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

12 Feb 2026 07:12 pm

Published on:

12 Feb 2026 07:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में रिश्तों का खून: दिनदहाड़े भांजे ने मामा पर 23 सेकेंड में किए 10 वार, वारदात कैमरे में कैद…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.