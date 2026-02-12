12 फ़रवरी 2026,

पटना

‘एक बार फैसला सुना दिया, तो उसे बदल नहीं सकते’ पटना हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को लगाई फटकार, CWC कस्टडी का आदेश रद्द

पटना हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के पहले के ऑर्डर को बहाल कर दिया, जिसमें महिला को उसके ससुराल लौटने की इजाज़त दी गई थी।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Feb 12, 2026

bihar excise act | पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट

पटना हाई कोर्ट ने जब एक बार कोई फ़ैसला सुना देता है या फ़ाइनल ऑर्डर पास कर देता है, तो कोई और उस ऑर्डर को पास करके उस ऑर्डर को बदल या वापस नहीं ले सकता। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाते हुए पटना हाई कोर्ट ने ये बातें कही। कोर्ट ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया है जिसमें एक लड़की को चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी (CWC) की कस्टडी में रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाते हुए आगे कहा कि ससुराल जाने की इजाज़त देने वाले अपने पहले के फ़ाइनल ऑर्डर को रिव्यू करने का भी कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस अरुण कुमार झा 28 जनवरी को लड़की की सास की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली, जिसमें CWC से उसकी रिहाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के पहले के ऑर्डर को बहाल कर दिया, जिसमें महिला को उसके ससुराल लौटने की इजाज़त दी गई थी।

कोर्ट ने क्यों दिए ये आदेश

कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब एक बार यह मान लिया कि लड़की बालिग है और उसकी मर्ज़ी पूछी और उसने पिटीशनर के साथ उसके ससुराल जाने की इच्छा दिखाई, तो यह एक फ़ाइनल ऑर्डर था। उनके ऑर्डर से एक पल के लिए भी यह नहीं पता चलता कि पिछला ऑर्डर कुछ समय के लिए दिया गया था या वह एक कुछ समय का ऑर्डर था और फ़ाइनल ऑर्डर अभी पास होने बाकी थे। इसलिए, पिछला ऑर्डर कितना भी गलत क्यों न हो, किसी भी कोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 362/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 403 के तहत प्रोविज़न के खिलाफ जाकर उसे बदलने या वापस लेने की इजाज़त नहीं है, दोनों में ही कहा गया है कि कोर्ट अपने फैसले को नहीं बदल सकता है।

 नोटिस दिए बिना ऑर्डर को पलटना गलत

एक बार जब महिला को नाबालिग मान लिया गया और उसे पिटीशनर के साथ उसके ससुराल जाने की इजाज़त दे दी गई, तो उस ऑर्डर को पलटना और उसे या पिटीशनर को कोई नोटिस दिए बिना उसकी कस्टडी CWC को देना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर कोर्ट पिटीशनर या युवती के खिलाफ ऑर्डर पास करना चाहता था, तो उन्हें नोटिस देना उसकी ड्यूटी थी, और ऐसा नोटिस न देना ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कानून की नज़र में गलत बनाता है और इसलिए इस ग्राउंड पर भी टिकने लायक नहीं है।

सही फैसला लेने की ज़रूरत है

जिस ऑर्डर पर सवाल उठाया गया है, वह साफ तौर पर गैर-कानूनी होने की वजह से टिकने लायक नहीं है। ज्यूडिशियल ऑर्डर से हुई गलती को रद्द करने के लिए कोर्ट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जूरिस्डिक्शन के तहत मामले में दखल देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर संबंधित कोर्ट को लगता है कि उम्र तय करने के मामले में सही फैसला लेने की ज़रूरत है, तो वह सही आदेश दे सकता है, लेकिन पीड़ित को सुनवाई का मौका देने के बाद ही।

लड़की ने पिता पर लगाए गंभीर आरोप

लड़की की माँ ने कुछ लोगों के ख़िलाफ़ अपनी नाबालिग बेटी को कथित तौर पर ले जाने के लिए FIR दर्ज कराई थी। लड़की को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया और जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके पिता और उसके पिता के दोस्त उस पर कहीं और शादी करने का दबाव बना रहे थे। उसने कहा कि उसने पहले ही शादी कर ली थी और अपने ससुराल में रहने लगी थी।

किडनैप नहीं किया गया था

लड़की ने गवाही दी कि उसे किडनैप नहीं किया गया था और उसने अपने ससुराल लौटने की इच्छा भी दिखाई। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, लड़की ने कहा कि वह अपनी सास के साथ अपने ससुराल जाना चाहती थी, जिसे बाद में जज ने मंज़ूरी दे दी। लड़की को उसके ससुराल जाने की इजाज़त देने के आदेश के बाद, लड़की की माँ ने एक अर्ज़ी दी, जिसमें बताया गया कि वह नाबालिग है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे CWC की कस्टडी में रखने का आदेश दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश से नाराज़ होकर सास ने फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।



संबंधित विषय:

Published on:

