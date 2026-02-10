पप्पू यादव को मिली राहत, गर्दनीबाग मामले में कोर्ट ने दी जमानत; कब जेल से बाहर आएंगे सांसद?

पप्पू यादव को 31 साल पुराने में मंगलवार को जमानत को मिल गई। लेकिन, एक दूसरे मामले पुलिस ने उनको रिमांड पर ले लिया है। इसकी वजह से अभी वे जेल से बाहर नहीं आएंगे। पटना की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट से सांसद को आज जिस मामले में जमानत मिली है, वो 31 साल पुराना मामला है। वर्ष 1995 का यह मामला है। इसमें पप्पू यादव पर मकान कब्जा करने और जालसाजी का आरोप लगा था। पटना पुलिस ने 06 फरवरी की आधी रात को उनको इस मामले में गिरफ्तार किया था। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच उस समय गहमागहमी हुई थी। इसके बाद पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में उनके खिलाफ अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई थी, पटना पुलिस ने इसी मामले में उनको फिलहाल रिमांड पर लिया है। वे फिलहाल पटना पुलिस के रिमांड पर रहेंगे।