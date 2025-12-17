Jodhpur SIR: 2.57 लाख मतदाताओं के नाम कटे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा में सबसे ज्यादा नाम हटे

वहीं, 2 लाख 57 हजार 831 मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हुए, जिसके चलते उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 44 हजार 66 मतदाता मृत पाए गए। 1 लाख 44 हजार 548 स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, 38 हजार 103 मतदाता अनुपस्थित मिले, जबकि 30 हजार 64 मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। इसके अलावा 1 हजार 50 मतदाता अन्य श्रेणी में शामिल हैं। ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद अब सभी की निगाहें आपत्ति और दावों की प्रक्रिया पर टिकी हैं, जिससे अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी।