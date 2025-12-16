राजस्थान: 27 साल से न्याय की तलाश में मूल आवंटी, पट्टे हाथ में; फिर भी प्लॉट पर दूसरों का कब्जा

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर शहर के श्याम नगर क्षेत्र में प्लॉटों को लेकर चला आ रहा विवाद फिर सुर्खियों में है। यहां के मूल आवंटी पिछले करीब 27 वर्षों से अपने ही आवंटित प्लॉटों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें मूल आवंटियों के पास आज भी उनके नाम से जारी वैध पट्टे मौजूद हैं, लेकिन उन्हीं प्लॉटों पर खुलेआम कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा भीतरी क्षेत्र में भी लोगों के विभिन्न प्लॉटों पर कब्जा किया जा चुका है।