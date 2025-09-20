Jaipur: 26 गज के भूखंड पर चढ़ा दी 4 मंजिल, 5वीं की तैयारी, कॉलोनी के लोगों ने ये लगाए आरोप

जयपुर के हैरिटेज निगम में फरियादियों की सुनवाई नहीं हो रही है। स्थिति यह है कि रामनगर, सोडाला क्षेत्र के गोविंदपुरी में 26 गज के भूखंड पर चार मंजिला निर्माण हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि कॉलोनी के लोग कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि सड़क सीमा में निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले से ही उक्त मकान में बेसमेंट बना हुआ था और चार मंजिल का काम पूरा कर लिया गया है। जोन उपायुक्त सुनील बैरवा ने मौके पर एक बार भी टीम नहीं भेजी है।
इधर जनता कॉलोनी के गोखले मार्ग पर नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण को आदर्श नगर जोन रोकने में नाकाम है। पीडि़त राजेश कुमार जैन ने बताया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया जा रहा है। पीडि़त का आरोप है कि उनके मकान की ओर सैटबेक पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, इससे उनकी छत पर लगे सोलर पैनल खराब हो गए।
रामनगर के रहवासियों का कहना है कि निर्माण पूरी तरह से सड़क की सीमा में हो रहा है, जिससे आम रास्ता संकरा हो गया है और भविष्य में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। कॉलोनी में पहले भी ऐसे कई निर्माण हुए हैं, लेकिन इस बार मामला चार मंजिला निर्माण का है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों ने निगम से निर्माण रुकवाने की मांग की है।
उधर आदर्श नगर जोन की लापरवाही से जनता कॉलोनी के रहवासी भी परेशान हैं। गोखले मार्ग पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने कई बार जोन कार्यालय में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राजेश कुमार जैन ने बताया कि उनके मकान की ओर अवैध निर्माण के चलते सूरज की रोशनी और हवा तक रुक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्वीकृति के निर्माण कर आसपास के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है।