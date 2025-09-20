Jaipur: 26 गज के भूखंड पर चढ़ा दी 4 मंजिल, 5वीं की तैयारी, कॉलोनी के लोगों ने ये लगाए आरोप

उधर आदर्श नगर जोन की लापरवाही से जनता कॉलोनी के रहवासी भी परेशान हैं। गोखले मार्ग पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर लोगों ने कई बार जोन कार्यालय में शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राजेश कुमार जैन ने बताया कि उनके मकान की ओर अवैध निर्माण के चलते सूरज की रोशनी और हवा तक रुक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्वीकृति के निर्माण कर आसपास के लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है।