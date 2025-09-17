राजस्थान: मां ने पहले 3 साल की बेटी को चौपाटी पर घुमाया, गहरी नींद में आई तो पानी में फेंका, डूबने से हुई मौत

पुलिस ने बताया कि अंजली का विवाह बनारस में राजूसिंह से हुआ था। पारिवारिक विवाद और आर्थिक हालात सही नहीं होने पर वह अवसाद में आकर बेटी काव्या को लेकर घर से निकल गई। अल्केश के साथ वह काफी समय से लिव इन में थी। उसके पति राजूसिंह ने बनारस में पुलिस को रिपोर्ट भी दी थी। इस मामले में अल्केश की भूमिका की भी जांच जारी है।