Ajmer: घर में खाते हैं गेहूं या मक्का-ज्वार, सौर ऊर्जा का कितना उपभोग, इस बार जनगणना में पूछेंगे सवाल

Initial Phase of the Census: अजमेर। जनगणना का प्रारंभिक दौर जल्द शुरू होगा। इसके तहत 1 अप्रेल से मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और गणना कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्य वितरण होगा। प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। इस बार की जनगणना पिछली बार से अलग होगी। जनगणना का पहला चरण 1 फरवरी 2027 और दूसरा चरण फरवरी अंत तक पूरा होगा।