अजमेर

Ajmer: घर में खाते हैं गेहूं या मक्का-ज्वार, सौर ऊर्जा का कितना उपभोग, इस बार जनगणना में पूछेंगे सवाल

Initial Phase of the Census: अजमेर। जनगणना का प्रारंभिक दौर जल्द शुरू होगा। इसके तहत 1 अप्रेल से मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और गणना कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्य वितरण होगा। प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी।

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 11, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Initial Phase of the Census: अजमेर। जनगणना का प्रारंभिक दौर जल्द शुरू होगा। इसके तहत 1 अप्रेल से मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और गणना कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्य वितरण होगा। प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। इस बार की जनगणना पिछली बार से अलग होगी। जनगणना का पहला चरण 1 फरवरी 2027 और दूसरा चरण फरवरी अंत तक पूरा होगा।

1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को संदर्भ तिथि माना जाएगा। उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा, वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। जनगणना से आर्थिक, सामाजिक, कृषि, व्यवसाय और विकास के अन्य बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। भविष्य में केंद्र और राज्य सरकार को योजनाएं बनाने में आसानी होगी।

फ्रीज हो चुकी हैं सीमाएं

जिले में प्रशासनिक सीमाएं 1 जनवरी 2026 से फ्रीज की गई हैं। अब प्रखंडों की सीमाएं अथवा नाम नहीं बदले जा सकेंगे। जनगणना की पूरी अवधि यानी मार्च 2027 तक सीमाएं जस की तस रहेंगी। जनगणना का ज्यादातर काम मोबाइल एप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से पेपरलेस होगा।

ऐसे खास होगी जनगणना

  • 1947 के बाद पहली बार जातियों का डाटा
  • 1931 में हुई थी जाति आधारित जनगणना
  • 2011 में हुई थी अंतिम बार जनगणना

अलग होगी एसिड अटैक श्रेणी

पहली बार बार एसिड अटैक प्रभावितों की पृथक श्रेणी होगी। शारीरिक व्याधियों का भी डाटा एकत्रित किया जाएगा। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल रोग, हृदय, कैंसर, एड्स, रक्त की कमी अन्य रोगों की जानकारी ली जाएगी।

पूछेंगे कई सवाल…..

  • गेहूं या मक्का-ज्वार-बाजरा का ज्यादा होता प्रयोग
  • पेयजल के लिए नल अथवा पैक्ड पानी का उपयोग
  • नि:शुल्क दवाओं, अनाज में लाभार्थी अथवा नहीं
  • घर में टीवी, मोबाइल रेडियो की सुविधा
  • इंटरनेट, डिश टीवी, केबल का उपयोग
  • सौर ऊर्जा का कितना होता है उपयोग
  • घर में रोटी गैस पर बनती है या चूल्हे पर
  • सरकारी योजनाओं का कितना मिलता लाभ

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

