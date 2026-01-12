Ajmer: पुलिस ने 700 किमी पीछा कर अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, पलक झपकते ही उड़ा लेते यात्रियों के बैग

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि एएसपी (सिटी) हिमांशु जांगिड व वृत्ताधिकारी शिवम जोशी के सुपरविजन में सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ सरायलालदास निवासी अकबर अहमद(42), लिसारीगेट मजिद नगर निवासी असलम मंसूरी (46), ब्रह्मपुरी हाल बनिवाला निवासी राजा शेख (44), बुलंदशहर हीरापुर किदवई नगर निवासी गौरव कश्यप (26), आनन्द कुमार उर्फ बिट्टू सिंह जाटव (29), उत्तराखंड उधमसिंह नगर रूद्रपुर निवासी विपिन कुमार जाटव (29) को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह से अन्य राज्यों में की गई चोरी की वारदातों और माल की बरामदगी को लेकर गहन पूछताछ कर रही है।