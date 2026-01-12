12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer: पुलिस ने 700 किमी पीछा कर अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, पलक झपकते ही उड़ा लेते यात्रियों के बैग

Interstate Gang Busted: अजमेर। सफर के दौरान बस-ट्रेन में यात्रियों के बैग और सूटकेस से कीमती सामान चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 12, 2026

यात्रियों के बैग व कीमती सामान चोरी के 6 आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो

यात्रियों के बैग व कीमती सामान चोरी के 6 आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो

Interstate Gang Busted: अजमेर। सफर के दौरान बस-ट्रेन में यात्रियों के बैग और सूटकेस से कीमती सामान चुराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का सिविल लाइंस थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालकर करीब 700 किलोमीटर तक पीछा कर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड से अरेस्ट किया है। गिरोह के सदस्य राजस्थान समेत कई राज्यों में सक्रिय थे।

यह है मामला

सिविल लाइंस थाने में दर्ज 11 अक्टूबर 2025 को पाली-सोजत सिटी निवासी छोगाराम देवासी ने रिपोर्ट दी थी कि वह परिवार सहित हैदराबाद से ट्रेन से अजमेर पहुंचा। गुजरात रोडवेज बस से चंडावल(पाली) जाने के बाद घर पहुंचकर बैग जांचने पर उसमें रखे करीब 30-32 तोला सोने व 100- 150 ग्राम चांदी के आभूषण गायब मिले। अज्ञात चोर बस में यात्रा के दौरान चोरी कर ले गए। चोरी की पुष्टि होने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

ऐसे करते थे वारदात

पुलिस पड़ताल में आया कि गिरोह 6-7 लोगों के समूह में काम करता था। पहले से योजना बनाकर बसों व ट्रेनों में सवार होते और यात्रियों से घुल-मिलकर आसपास की सीटों पर बैठ जाते। एक सदस्य बैग की तलाशी लेकर चोरी करता, जबकि बाकी लोग यात्रियों का ध्यान भटकाते थे। गिरोह अमूमन रात के समय सो रहे यात्रियों को निशाना बनाता।

500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले

आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तकनीकी सहायता के साथ अजमेर शहर में 500- 600 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। पाली, ब्यावर, जयपुर, कोटपुतली, नागौर समेत प्रदेश के कई जिलों व दिल्ली, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ जैसे स्थानों पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। आरोपियों को डिटेन कर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ में राजस्थान, यूपी समेत कई शहरों में इसी तरह की चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया।

इन आरोपियों को ​किया अरेस्ट

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि एएसपी (सिटी) हिमांशु जांगिड व वृत्ताधिकारी शिवम जोशी के सुपरविजन में सिविल लाइंस थाना पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ सरायलालदास निवासी अकबर अहमद(42), लिसारीगेट मजिद नगर निवासी असलम मंसूरी (46), ब्रह्मपुरी हाल बनिवाला निवासी राजा शेख (44), बुलंदशहर हीरापुर किदवई नगर निवासी गौरव कश्यप (26), आनन्द कुमार उर्फ बिट्टू सिंह जाटव (29), उत्तराखंड उधमसिंह नगर रूद्रपुर निवासी विपिन कुमार जाटव (29) को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह से अन्य राज्यों में की गई चोरी की वारदातों और माल की बरामदगी को लेकर गहन पूछताछ कर रही है।

टीम की अहम भूमिका

पुलिस की कार्रवाई में थानाप्रभारी शंभूसिंह, एएसआई चांदसिंह, साइबर सेल के हैड कांस्टेबल आशीष गहलोत और देवेन्द्रसिंह, सिविल लाइन्स थाने के कांस्टेबल अभयसिंह, कमलेशसिंह, समित, शौदान और रिजर्व पुलिस लाइन के कांस्टेबल अजय कुमार की विशेष भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

Ajmer News: अवैध एंट्री वसूली मामला, नसीराबाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष निलंबित, ACB रिमांड पर पूछताछ जारी
अजमेर
Ajmer Nasirabad BJP Mandal President Sanjay Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 10:50 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer: पुलिस ने 700 किमी पीछा कर अंतरराज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश, पलक झपकते ही उड़ा लेते यात्रियों के बैग

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, एक झटके में खत्म कर दिए 943 पद, जानें पूरा मामला

Rajasthan Education Department, Junior Assistant, Junior Assistant Posts, Junior Assistant Posts Abolished, Ajmer News, Rajasthan News, Education Department News, Rajasthan Education Department News, राजस्थान शिक्षा विभाग, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक पद, कनिष्ठ सहायक पद खत्म, अजमेर न्यूज, राजस्थान न्यूज, शिक्षा विभाग न्यूज, राजस्थान शिक्षा विभाग न्यूज
अजमेर

Ajmer: घर में खाते हैं गेहूं या मक्का-ज्वार, सौर ऊर्जा का कितना उपभोग, इस बार जनगणना में पूछेंगे सवाल

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
अजमेर

Ajmer News: अवैध एंट्री वसूली मामला, नसीराबाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष निलंबित, ACB रिमांड पर पूछताछ जारी

Ajmer Nasirabad BJP Mandal President Sanjay Yadav
अजमेर

Ajmer: अजमेर में तेल से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, हाईवे पर मची अफरा-तफरी, बाल्टियां लेकर पहुंचे लोग

Ajmer, Ajmer News, Oil tanker climbs on divider, Tanker climbs on divider, Rajasthan News, अजमेर, अजमेर न्यूज, तेल से भरा टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, टैंकर डिवाइडर पर चढ़ा, राजस्थान न्यूज
अजमेर

ACB का बड़ा एक्शन: 11 ठिकानों पर छापेमारी, 13 हिरासत में, 19 मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद

Anti Corruption Bureau
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.