Rajasthan: रील्स बनाने के लिए बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ा इन्फ्लुएंसर, एक्टिंग बनी मुसीबत

बाड़मेर। डिस्कॉम के एक ट्रांसफार्मर पर चढ़कर रील बनाने के लिए झूठी सूचना देकर बिजली बंद कराना इन्फ्लुएंसर व उसके साथियों को भारी पड़ गया। जांच के बाद पुलिस ने लूणाराम सहित चार लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
थानाधिकारी दीपसिंह ने बताया कि शोभाला दर्शना निवासी लूणाराम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसने तीन साथियों के साथ बगैर किसी अनुमति के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर रील बनाई। पुलिस ने 20 अगस्त को लूणाराम सहित सहयोगी रामाराम, गोविंद और रमेश को गिरफ्तार किया।
लूणाराम जांगिड़ ने 15 अगस्त को करीब दो मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। इसमें बिजली गुल होने की एक्टिंग की गई थी और दिखाया गया कि ट्रांसफार्मर में खराबी है। लूणाराम डीपी पर चढ़ कर लाइट सही करने का दिखावा करता है। तभी बिजली चालू होते ही वह गिरता है और अगले सीन में उसका 'कंकाल' दिखाया जाता है। कुछ देर बाद उसी व्यक्ति ने फोन कर संविदाकर्मी को बिजली सप्लाई बहाल करने को कहा।
विजली विभाग को इसकी जानकारी होने के बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामल को जानने के बाद लोग आश्चर्य जता रहे हैं। रील्स बनाने के लिए झूटी सूचना देकर युवक ने बिजली सप्लाई रुकवा दी।