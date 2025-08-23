Rajasthan: रील्स बनाने के लिए बिजली ट्रांसफार्मर पर चढ़ा इन्फ्लुएंसर, एक्टिंग बनी मुसीबत

लूणाराम जांगिड़ ने 15 अगस्त को करीब दो मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। इसमें बिजली गुल होने की एक्टिंग की गई थी और दिखाया गया कि ट्रांसफार्मर में खराबी है। लूणाराम डीपी पर चढ़ कर लाइट सही करने का दिखावा करता है। तभी बिजली चालू होते ही वह गिरता है और अगले सीन में उसका 'कंकाल' दिखाया जाता है। कुछ देर बाद उसी व्यक्ति ने फोन कर संविदाकर्मी को बिजली सप्लाई बहाल करने को कहा।