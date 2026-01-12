Farmers News: बाड़मेर में यह ‘पौधा’ बना कमाई का नया जरिया, किसानों को हो रहा अच्छा मुनाफा, जानिए कैसे

बुवाई फरवरी-मार्च तथा जून-जुलाई में बीज या कटिंग के माध्यम से की जाती है। फसल की बेहतर बढ़वार के लिए सप्ताह में दो से तीन बार निराई-गुड़ाई की आवश्यकता रहती है। बुवाई के 6 से 8 महीने बाद फलियों की तुड़ाई शुरू होती है, जबकि 60 से 70 दिन में पत्तियों की कटाई की जा सकती है। कम लागत में अधिक उपज और बेहतर मुनाफा मिलने से सहजन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।