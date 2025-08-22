Rajasthan: अचानक ट्रांसफर की खबर सुनते ही बेहोश हो गई महिला टीचर, DEO ने विधवा शिक्षिका को डांटकर भगाया

शिक्षिका का कहना है कि उन्होंने छोटी बच्चियों की देखभाल को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मनोज खुराना को प्रार्थना पत्र दिया था। घर में बच्चियों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। लेकिन अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी और डांट कर भेज दिया। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर से पहले महिला टीचर मंजू को कोई सूचना नहीं दी गई थी। जब वह अपने स्कूल सिकरोरी पहुंची तो वहां प्रिंसिपल ने उसे रिलीव कर दिया।