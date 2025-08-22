Rajasthan: अचानक ट्रांसफर की खबर सुनते ही बेहोश हो गई महिला टीचर, DEO ने विधवा शिक्षिका को डांटकर भगाया

राजस्थान के डीग जिले के मुरवाना गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जहां एक शिक्षिका अपने ट्रांसफर की खबर सुनते ही जिसे सुनते ही वह जिला शिक्षा कार्यालय में बेहोश हो गई। मंजू अपनी दो बेटियों के साथ दोपहर जिला शिक्षा अधिकारी मनोज खुराना से मिलने पहुंची थी। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसका ट्रांसफर सिकरोरी से मेहरावर कर दिया गया है।
शिक्षिका मंजू की नियुक्ति विधवा कोटे में हुई थी। साल 2021 में उनके पति का निधन हो गया। उनकी पहली पोस्टिंग 3 जून 2022 को कुम्हेर तहसील के हेलक गांव में हुई। फिर उन्हें सिकरोरी ट्रांसफर किया गया। अब उनका ट्रांसफर सिकरोरी से मेहरावर कर दिया गया है।
शिक्षिका का कहना है कि उन्होंने छोटी बच्चियों की देखभाल को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मनोज खुराना को प्रार्थना पत्र दिया था। घर में बच्चियों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। लेकिन अधिकारी ने उनकी बात नहीं सुनी और डांट कर भेज दिया। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर से पहले महिला टीचर मंजू को कोई सूचना नहीं दी गई थी। जब वह अपने स्कूल सिकरोरी पहुंची तो वहां प्रिंसिपल ने उसे रिलीव कर दिया।