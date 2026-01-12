खुद को अंधेरे से निकाला, अब सैकड़ों युवाओं को वर्दी तक पहुंचाया सब हेड

कभी मन के अंधेरे से जूझता एक युवक आज सैकड़ों युवाओं के जीवन में उजाले की वजह बन चुका है। यह कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है, जो टूटने के बाद और मजबूत होकर खड़ा होता है। बाड़मेर को कर्मभूमि बनाकर जसाई मिलेट्री स्टेशन पर डिफेंस सिविल सेवा में कार्यरत योगाचार्य महिपाल कमेड़िया ने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो खुद की पीड़ा भी समाज के लिए शक्ति बन सकती है। पिछले 12 साल में सेना-पुलिस भर्ती में जाने वाले युवाओं के लिए वे नि:शुल्क शारीरिक प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। अब तक करीब 450 से ज्यादा युवा सेना, पुलिस, होमगार्ड में भर्ती हो चुके हैं। पिछला शिविर अगस्त से अक्टूबर 2025 में बाड़मेर पीजी कॉलेज में लगाया था। इसमें पचास युवक शामिल थे।