हल्दी-मेहंदी लगे हाथ लेकर दुल्हन पहुंची थाने बोली…’ मेरे फेरे करा दो साहब’

Illegal Gang Gangster Arrested: राजधानी भोपाल में एक अजीब और भावुक मामला सामने आया है, जहां कुख्यात गैंगस्टर आकाश उर्फ भूरा हड्डी की होने वाली दुल्हन सीमा शादी की रस्मों के बीच सीधे थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी। इसी बीच पुलिस ने गैंगस्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दुल्हन सीमा हल्दी लगे हाथ और गले में माला पहनकर थाने पहुंच गई। थाने में पहुंचकर दुल्हन ने पुलिस से गुहार लगाई कि उसके होने वाले पति को दो घंटे के लिए रिहा कर दिया जाए ताकि शादी की रस्में पूरी हो सकें।