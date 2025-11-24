Rajasthan: अचानक अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिए पैर, देखें वीडियो

अजगर ने ठेका श्रमिक पर किया हमला (फोटो: पत्रिका)
Kota Python Attack: कोटा के थर्मल परिसर में सोमवार को एक अजगर ने 70 साल के ठेका श्रमिक नंद सिंह पर हमला कर दिया। जब वह अपने काम में व्यस्त था, तभी अजगर ने अचानक पीछे से हमला करते हुए एक पैर को कस कर जकड़ लिया। ठेका श्रमिक की चीख सुनकर आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और अजगर के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश करने लगे।
नंद सिंह की मदद के लिए कुछ कर्मचारियों ने अजगर को डंडे से छुड़वाने की कोशिश की और उसे किसी तरह से ठेका श्रमिक से दूर किया। इसके बाद तुरंत ईएसआई अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ।
ईएसआई अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने नंद सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि नंद सिंह के पैरों में घाव हुआ है और अभी हालत गंभीर है।
