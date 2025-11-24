Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Rajasthan: अचानक अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिए पैर, देखें वीडियो

Python Attack Video: कोटा के थर्मल परिसर में एक अजगर ने 70 साल के ठेका श्रमिक नंद सिंह पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 24, 2025

Play video

अजगर ने ठेका श्रमिक पर किया हमला (फोटो: पत्रिका)

Kota Python Attack: कोटा के थर्मल परिसर में सोमवार को एक अजगर ने 70 साल के ठेका श्रमिक नंद सिंह पर हमला कर दिया। जब वह अपने काम में व्यस्त था, तभी अजगर ने अचानक पीछे से हमला करते हुए एक पैर को कस कर जकड़ लिया। ठेका श्रमिक की चीख सुनकर आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और अजगर के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश करने लगे।

ESI हॉस्पिटल में हुआ प्राथमिक उपचार

नंद सिंह की मदद के लिए कुछ कर्मचारियों ने अजगर को डंडे से छुड़वाने की कोशिश की और उसे किसी तरह से ठेका श्रमिक से दूर किया। इसके बाद तुरंत ईएसआई अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका प्राथमिक उपचार हुआ।

इलाज के लिए भेजा एमबीएस अस्पताल

ईएसआई अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने नंद सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एमबीएस अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि नंद सिंह के पैरों में घाव हुआ है और अभी हालत गंभीर है।

खबर शेयर करें:

