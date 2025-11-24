Rajasthan: अचानक अजगर ने युवक पर किया हमला और जकड़ लिए पैर, देखें वीडियो

Kota Python Attack: कोटा के थर्मल परिसर में सोमवार को एक अजगर ने 70 साल के ठेका श्रमिक नंद सिंह पर हमला कर दिया। जब वह अपने काम में व्यस्त था, तभी अजगर ने अचानक पीछे से हमला करते हुए एक पैर को कस कर जकड़ लिया। ठेका श्रमिक की चीख सुनकर आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और अजगर के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश करने लगे।