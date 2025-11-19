2064 हैक्टेयर जमीन पर राजस्थान में यहां बनेगी हाई-फाई एयरोसिटी, पहले चरण में विकसित होगी स्मार्ट आवासीय कॉलोनी

कोटा के पास शंभूपुरा में बन रहे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की सीमा में आ रही पॉवर ग्रिड की डबल सर्किट लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइनों के लिए निर्धारित किए गए रूट पर भूमि अवाप्ति की प्रकिया शुरू हो गई है। केडीए अधिकारियों ने बताया कि लाडपुरा व तालेड़ा तहसील के गांव नांता, नान्दना उर्फ बड़गांव, जाखमुण्ड, पितामपुरा, कैथूदा, जाल की झौंपड़िया, बालापुरा, तुलसी की भूमि चिन्हीकरण का काम 25 अगस्त को पूरा कर लिया गया है। इसके बाद अब इस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है।