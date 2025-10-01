‘पर्ची कटवाने के बाद भी इलाज नहीं…तड़प-तड़प कर मर गई मेरी पत्नी’, MBS हॉस्पिटल के गेट पर तोड़ा दम, लाश के पास बैठकर रोता रहा लकवाग्रस्त पति

अस्पताल में आने वाले किसी भी लावारिस के इलाज की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होती है लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसके उपचार की व्यवस्था नहीं की। घटना के बाद शव को गांव ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इधर अस्पताल प्रशासन ने मामले में लापरवाही से इनकार किया है। मामला चाहे जो भी रहा हो लेकिन उपचार के अभाव में अस्पताल के गेट पर ही एक महिला की मौत होना स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।