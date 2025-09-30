Patrika LogoSwitch to English

Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई

The Father Bought Mercedes For The Children: वीर और शौर्य के पिता ने कुछ समय पहले ही लाखों रुपयों की एक लग्जरी कार भी खरीदी थी। इसकी फोटो परिवार ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी।

less than 1 minute read

कोटा

image

Jayant Sharma

Sep 30, 2025

नई कार के साथ वीर और उनका परिवार, लेकिन अब सिर्फ यादें ही बची

कोटा में शौर्य और वीर की असमय मौत के बाद परिवार बेहाल है। बाल हनुमान बनने वाले वीर शर्मा को टीवी एक्टर भी याद कर रहे हैं। कोटा में जिस समय आग लगी थी, वीर और शौर्य की मां उस समय मुंबई में थी। वापस लौटीं जब तक सब कुछ लुट चूका था। परिवार ही नहीं पूरा शहर इस घटना के बाद से सदमे में है। दरअसल शनिवार देर रात कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्थित एक फ्लैट में आग लग गई थी। दम घुटने से दस साल के वीर शर्मा और पंद्रह साल के उसके भाई शौर्य की मौत हो गई थी। वीर टीवी एक्टर था और साथ में आईएएस की भी तैयारी में जुटा हुआ था।

पिता जितेन्द्र शर्मा उस समय जागरण में गए थे और मां रीता शर्मा मुंबई में थीं। परिजनों ने दोनों बच्चों की आंखें दान करने का का फैसला किया। पिता जितेन्द्र कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनका कहना था कि वीर आईएएस बनना चाहता था और शौर्य आईआईटीयन बनने की तैयारी कर रहा था। दोनों बच्चे होशियार थे। दोनों के लिए उनकी पसंद के अनुसार ही उनका रूम कुछ समय पहले ही तैयार कराया गया था। जिसमें सभी सुविधाएं थीं।

वीर और शौर्य के पिता ने कुछ समय पहले ही लाखों रुपयों की एक लग्जरी कार भी खरीदी थी। इसकी फोटो परिवार ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। अक्सर इस कार में पूरा परिवार घुमने निकलता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अब यह गाड़ी सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी। मां और परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं। पुलिस अधीक्षक कोटा का कहना है कि पूरा मामले की जांच कराई जा रही है। हांलाकि प्रारंभिक जानकारी में मामला शॉर्ट सर्किट का ही लग रहा है।

Updated on:

30 Sept 2025 08:13 am

Published on:

30 Sept 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई

कोटा

राजस्थान न्यूज़

