Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई

कोटा में शौर्य और वीर की असमय मौत के बाद परिवार बेहाल है। बाल हनुमान बनने वाले वीर शर्मा को टीवी एक्टर भी याद कर रहे हैं। कोटा में जिस समय आग लगी थी, वीर और शौर्य की मां उस समय मुंबई में थी। वापस लौटीं जब तक सब कुछ लुट चूका था। परिवार ही नहीं पूरा शहर इस घटना के बाद से सदमे में है। दरअसल शनिवार देर रात कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्थित एक फ्लैट में आग लग गई थी। दम घुटने से दस साल के वीर शर्मा और पंद्रह साल के उसके भाई शौर्य की मौत हो गई थी। वीर टीवी एक्टर था और साथ में आईएएस की भी तैयारी में जुटा हुआ था।