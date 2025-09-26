स्कूल टीचर का बच्चों ने AI से बना दिया अश्लील वीडियो, मांगे तीन लाख… मैडम भी कम नहीं थी, ऐसा सबक सिखाया कि…

Dholpur जिले से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल की एक टीचर का फोटो एआई की मदद से अश्लील वीडियो में बदलकर दो बच्चों ने एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर दिया। यह वायरल तब किया जब टीचर ने दोनों बच्चों को रुपए नहीं दिए थे। वीडियो वायरल करने के बाद दोनों बच्चों ने धमकाया कि अभी और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म बाकि हैं। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और अब पुलिस ने दोनों बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। दोनों के खिलाफ जांच की जा रही है। मामला राजखेड़ा थाना इलाके का है।