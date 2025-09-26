Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

स्कूल टीचर का बच्चों ने AI से बना दिया अश्लील वीडियो, मांगे तीन लाख… मैडम भी कम नहीं थी, ऐसा सबक सिखाया कि…

Rajasthan Teacher AI Video Blackmail: कुछ फोटोज को एआई की मदद से अश्लील बनाकर वायरल किया गया। पहले तो टीचर इसे हल्के में ले रहीं थी। लेकिन अब उनके पास सूचना पहुंची तो वे सदमे में आ गईं।

धौलपुर

Jayant Sharma

Sep 26, 2025

.प्रतीकात्मक तस्वीर एआई

Dholpur जिले से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल की एक टीचर का फोटो एआई की मदद से अश्लील वीडियो में बदलकर दो बच्चों ने एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर दिया। यह वायरल तब किया जब टीचर ने दोनों बच्चों को रुपए नहीं दिए थे। वीडियो वायरल करने के बाद दोनों बच्चों ने धमकाया कि अभी और भी कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म बाकि हैं। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और अब पुलिस ने दोनों बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। दोनों के खिलाफ जांच की जा रही है। मामला राजखेड़ा थाना इलाके का है।

साइबर सेल की मदद से इस मामले का खुलासा किया गया है। पुलिस ने बताया कि राजाखेड़ा इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल की टीचर के साथ यह घटना हुई। कुछ फोटोज को एआई की मदद से अश्लील बनाकर वायरल किया गया। पहले तो टीचर इसे हल्के में ले रहीं थी। लेकिन अब उनके पास सूचना पहुंची तो वे सदमे में आ गईं। बाद में उनके पिता ने पुलिस को सूचना दी और पहचान उजागर नहीं करने की प्रार्थना की।

पुलिस ने जांच के लिए साइबर सेल की मदद ली और पता चला कि इलाके में ही रहने वाले दो बाल अपचारियों ने तीन लाख रुपए के लिए इस तरह के वीडियो वायरल किए। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों बाल अपचारी क्या कभी महिला टीचर से पढ़े थे या फिर महिला टीचर से कोई रंजिश रखते थे ? पुलिस अधिकारियों ने किसी की भी पहचान उजागर करने से इंकार कर दिया।

उल्लेखनीय है कि इसी तरह का एक मामला पिछले दिनों उदयपुर से सामने आया था। उदयपुर में एक एक तरफा आशिक ने शादीशुदा युवती के द्वारा दोस्ती नहीं करने पर उसकी फोटो एआई के जरिए अश्लील बनाकर वायरल कर दी थी। उसके पति और ससुराल पक्ष को भेज दी थी। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा था।

जयपुर

26 Sept 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / स्कूल टीचर का बच्चों ने AI से बना दिया अश्लील वीडियो, मांगे तीन लाख… मैडम भी कम नहीं थी, ऐसा सबक सिखाया कि…

