गोरखपुर से जयपुर तक की खौफनाक दास्तान: ‘आश्रय’ देने वालों ने 15 साल की बच्ची के साथ वो किया, सुनकर रूह काँप जाएगी

Jaipur Crime: करणी विहार थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुई क्रूरता का दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। गोरखपुर से अपने सौतेले पिता के अत्याचारों से बचकर भागी यह मासूम जयपुर में और भी भयावह परिस्थितियों में फंस गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना की परतें जिस तरह से खुल रही हैं, वह दिल दहला देने वाली है। इस पूरे मामले में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस किशोरी से मिलने पहुंची। उसने जब अपनी दास्तां सुनाई तो महिला एसआई भी भावुक हो गई।