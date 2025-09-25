गोरखपुर से जयपुर तक की खौफनाक दास्तान: ‘आश्रय’ देने वालों ने 15 साल की बच्ची के साथ वो किया, सुनकर रूह काँप जाएगी

Jaipur Crime: करणी विहार थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुई क्रूरता का दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। गोरखपुर से अपने सौतेले पिता के अत्याचारों से बचकर भागी यह मासूम जयपुर में और भी भयावह परिस्थितियों में फंस गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना की परतें जिस तरह से खुल रही हैं, वह दिल दहला देने वाली है। इस पूरे मामले में पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस किशोरी से मिलने पहुंची। उसने जब अपनी दास्तां सुनाई तो महिला एसआई भी भावुक हो गई।
घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित जो मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है, को पेट दर्द के बाद जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसने एक मृत बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी आपबीती सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने उसके परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की है।
करणी विहार थाने में उप निरीक्षक निरमा पूनिया द्वारा दर्ज किए गए बयानों के अनुसार, किशोरी ने बताया कि वह अपने सौतेले पिता से बचने के लिए गोरखपुर से भागकर अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहां उसकी मुलाकात कृष्ण नामक व्यक्ति से हुई, जो उसे अपने साथ जयपुर के करणी पैलेस के पास किराए के मकान में ले आया।
रोशनी के अनुसार दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में कृष्ण ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कृष्ण के पड़ोसी दोस्त सचिन के भाई बच्चन ने भी उसे बेहोशी की गोली देकर उसी घर में रात के समय जबरदस्ती तीन बार गलत काम किया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कई बार गैंगरेप किया गया।
अब किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं समेत पोक्सो एक्ट की धाराओं में नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सहायक पुलिस आयुक्त आलोक गौतम के निर्देशन में मामले की गहन जांच की जा रही है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कृष्ण और बच्चन दोनों की तलाश में जुट गई है।