पत्नी ने कहा मुझे सपना आ रहा है, वो खतरे में हैं, मुझे पुकार रहे हैं…. कुछ देर बाद मिली पति की लाश, पत्नी गायब…

Rajasthan Crime News: धौलपुर जिले में पुलिस ने एक कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय रविकांत की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी रजनी ने अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।
सैपऊ थाना क्षेत्र के दौनारी गांव का रहने वाला रविकांत बीते 27 दिसंबर को अचानक लापता हो गया था। जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने 28 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अगले ही दिन, धौलपुर के प्रसिद्ध शेरगढ़ किले के पास घने जंगलों में रविकांत का लहूलुहान शव बरामद हुआ। मौके की नजाकत को देखते हुए एफएसएल (FSL) टीम को बुलाया गया और साक्ष्य जुटाए गए।
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रजनी और धौलपुर निवासी शाहरुख के बीच करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनकी मुलाकात एक ऑटो सफर के दौरान हुई थी। रविकांत अक्सर काम के सिलसिले में हैदराबाद रहता था, जिसकी अनुपस्थिति में शाहरुख का रजनी के घर आना-जाना बढ़ गया। रजनी ने चतुराई से शाहरुख की मुलाकात अपने पति से भी करवा दी थी ताकि किसी को शक न हो।
जब रविकांत उनके अवैध संबंधों के बीच बाधा बनने लगा, तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। साजिश के तहत रजनी ने एक परिचित की बाइक मांगकर रविकांत को शाहरुख के साथ बाजार भेजा। शाहरुख उसे बहाने से शेरगढ़ किले के पास ले गया, वहां उसे शराब पिलाई और फिर पत्थरों से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को 50 फीट गहरी खाई में फेंक दिया गया।
सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद रजनी ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए 'सपनों' का सहारा लिया। उसने परिजनों को बताया कि उसे बार-बार सपना आ रहा है कि रविकांत मुसीबत में है और शेरगढ़ किले के पास खून से लथपथ पड़ा है। जब परिजन उसे लेकर वहां पहुंचे, तो शव वहीं मिला। पुलिस को इसी "सपनों वाली कहानी" पर शक हुआ, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन और कड़ाई से पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आ गई।
