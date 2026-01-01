पत्नी ने कहा मुझे सपना आ रहा है, वो खतरे में हैं, मुझे पुकार रहे हैं…. कुछ देर बाद मिली पति की लाश, पत्नी गायब…

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद रजनी ने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए 'सपनों' का सहारा लिया। उसने परिजनों को बताया कि उसे बार-बार सपना आ रहा है कि रविकांत मुसीबत में है और शेरगढ़ किले के पास खून से लथपथ पड़ा है। जब परिजन उसे लेकर वहां पहुंचे, तो शव वहीं मिला। पुलिस को इसी "सपनों वाली कहानी" पर शक हुआ, जिसके बाद मोबाइल लोकेशन और कड़ाई से पूछताछ में पूरी सच्चाई सामने आ गई।