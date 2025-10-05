Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

बीसलपुर बांध ने तोड़े सभी रिकॉर्ड… जयपुर समेत 3 जिलों में दो साल तक पेयजल की चिंता खत्म

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 74 दिन बाद भी लगातर बांध छलक रहा है और लगातार बनास नदी में पानी की निकासी जारी है।

2 min read

टोंक

image

Kamal Mishra

Oct 05, 2025

Bisalpur Dam

बीसलपुर बांध (फोटो-पत्रिका)

Bisalpur Dam: टोंक। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया के साथ ही निकटवर्ती जलभराव क्षेत्र में इस बार जमकर बरसे मानसून ने जयपुर, अजमेर व टोंक जिले के लिए अगले दो वर्ष तक पेयजल की चिंता को समाप्त कर दिया है। वहीं पिछले सभी रिकार्ड तोड़कर बांध बीते 74 दिनों से लगातार छलक रहा है जिससे बांध का गेज पूर्ण जलभराव 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर बना हुआ है।

बीसलपुर बांध से बीते 74 दिनों से बनास नदी में बहती जलधारा (फोटो-पत्रिका)

बीसलपुर बांध हर बार अगस्त माह में छलकता आया है मगर इस बार मानसून की मेहरबानी के चलते पहली बार पूर्व के रिकार्ड तोड़ते हुए पहली बार जुलाई माह में छलका है। जो रविवार 5 अक्टूबर तक बीते 74 दिनों से लगातार छलक रहा है। ऐसे में बांध से बीते 74 दिनों से लगातार हो रही जलापूर्ति व वाष्पीकरण का पानी भी बचा हुआ है। वही बांध में अभी भरा पानी राजधानी के साथ ही अजमेर व टोंक के साथ ही इनसे जुड़े सैकड़ों गांव व कस्बों की लाखों की आबादी के लिए अगले दो वर्ष के लिए पेयजल की चिंता समाप्त है।

बनास नदी में छोड़ा जा रहा पानी

इधर बीसलपुर बांध के गेट संख्या 11 को रविवार तक 25 सेंटीमीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सेकंड 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से बनास नदी में अब तक करीब 24 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। वहीं त्रिवेणी का गेज 2.60 मीटर चल रहा है।

दो माह का तोहफा अतिरिक्त

बांध का गेज अभी भी पूर्ण जलभराव 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है। ऐसे में जलापूर्ति के लिए राजधानी के साथ ही अजमेर व टोंक जिले को दो वर्ष के बाद भी 74 दिनों तक अतिरिक्त जलापूर्ति के लिए पानी का तोहफा मिल चुका है। हालांकि इस दौरान बीच में अगले वर्ष फिर से मानसून का दौर चलेगा। जिससे आगे भी पेयजल के लिए जल संसाधन विभाग की चिंता समाप्त मानी जा रही है।

सिंचाई की चिंता से मुक्त किसान

बांध के पूर्ण जलभराव होकर छलकने के बाद इस बार टोंक जिले के किसानों को सिंचाई का पानी देने की तैयारियां भी बांध परियोजना करने लगा है। वहीं अगले वर्ष तक बांध का गेज अधिक रहने के साथ ही अगले दो वर्ष तक सिंचाई के लिए बांध की दायीं व बायीं मुख्य नहरों से पानी मिलने की संभावना को लेकर जिले के किसानों में भी खुशी की लहर है। गौरतलब है कि बीसलपुर बांध में पूर्ण जलभराव होने या फिर पूर्ण जलभराव का 75 फीसदी पानी भरने पर सिंचाई के लिए 8 टीएमसी पानी आरक्षित रखा गया है। क्षेत्र में इस बार तेज बारिश के चलते खेतों में अभी तक नमी बनी हुई है। ऐसे में किसानों के अनुसार प्रथम सिंचाई के दौरान भी नहरों से सिंचाई के पानी की बचत मानी जा रही है।

इनका कहना है

बांध से इस बार सबसे अधिक दिनों तक पानी की निकासी होने से पेयजल के पानी की बचत होना स्वाभाविक है। वहीं अत्यधिक बारिश के चलते खेतों में भी नमी बनी हुई है। हालांकि नहरों में सिंचाई का पानी छोड़ने का निर्णय राज्य सरकार के अधीन है। -मनीष बंसल, अधिशासी अभियंता, बीसलपुर बांध परियोजना देवली

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur: बांध में डूबने से महिला की मौत, 5 मासूमों बच्चों के सिर से उठा मां का साया
सवाई माधोपुर
Manbhar-Devi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2025 06:18 pm

Published on:

05 Oct 2025 06:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / बीसलपुर बांध ने तोड़े सभी रिकॉर्ड… जयपुर समेत 3 जिलों में दो साल तक पेयजल की चिंता खत्म

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

tonk police
टोंक

Tonk News : मरीज से कहासुनी के बाद डॉक्टर को आया हार्टअटैक, मौत, नाराज स्टॉफ ने दिया धरना

Rajasthan Tonk Malpura Doctor Suffers Heart Attack after Altercation with Patient dies angry staff stage protest
टोंक

राजस्थान में यहां नगर परिषद के वार्ड की अधिसूचना जारी, जल्द हो सकते हैं चुनाव

Tonk-Municipal-Council
टोंक

हॉस्टल में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, पढ़ाई में होशियार था; 3 महीने पहले ही आया था टोंक

Ravi-Prakash-Suicide-case
टोंक

Tonk: 13 साल की बच्ची से निकाह, धर्म बदलने की धमकी, आरोपी के दोनों पैर टूटे, जमीन पर रेंगता रहा

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.