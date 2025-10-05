Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: बांध में डूबने से महिला की मौत, 5 मासूमों बच्चों के सिर से उठा मां का साया

सवाईमाधोपुर जिले के टापुर बांध में डूबने से महिला की मौत हो गई। वह बांध पर भैंसों को पानी पिलाने गई थीं, तभी पैर फिसलने से पानी में गिर गईं।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 05, 2025

Manbhar-Devi

मृतका मनभर देवी। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर जिले के टापुर बांध में डूबने से टापुर गांव की मनभर देवी की मौत हो गई। वह सुबह करीब 9 बजे खेत से ढील बांध पर भैंसों को पानी पिलाने गई थीं, तभी पैर फिसलने से पानी में गिर गईं। घटना की सूचना पर शिवाड़ चौकी स्टाफ मौके पर पहुंचा।

ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के पांच नाबालिग बच्चे हैं। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला का शव लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना पर जिला परिषद सदस्य प्रेमप्रकाश शर्मा ने शोक जताते हुए प्रशासन से हरसंभव मदद की मांग की है।

पति की भी हो चुकी है मौत

महिला के पति जयसिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। अब महिला मनभर देवी की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में 5 बच्चों के सिर से अब मां का साया भी उठ गया है। बच्चों का रो—रोकर बुरा हाल है। महिला की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

ये भी पढ़ें

दौसा: पढ़ाई को लेकर डांट पड़ी तो घर से निकला, जयपुर में मिले 11वीं के छात्र ने पुलिस को बताई पूरी कहानी
दौसा
child-kidnapping-case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 01:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: बांध में डूबने से महिला की मौत, 5 मासूमों बच्चों के सिर से उठा मां का साया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार’, रंजीता कोली ने बताई BJP की चुनावी रणनीति

Ranjeeta-Koli
सवाई माधोपुर

राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू

bypass-construction
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर : महेशरा रपट पार कर रहे दादी-पोता बनास नदी में बहे, ग्रामीणों ने दौड़कर युवक को बचाया, दादी का नहीं लगा सुराग

Sawaimadhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan: बस में चढ़ते ही पीछे पढ़ गया मनचला, करने लगा अश्लील हरकतें; फिर महिला ने सिखाया ऐसा सबक

Sawai-Madhopur-News
सवाई माधोपुर

Naresh Meena: डूंगरी बांध को लेकर विरोध तेज, नरेश मीणा ने किया आंदोलन का ऐलान, बोले- 76 गांवों को उजाड़ने पर तुली सरकार

Naresh Meena
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.