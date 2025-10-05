Sawai Madhopur: बांध में डूबने से महिला की मौत, 5 मासूमों बच्चों के सिर से उठा मां का साया

महिला के पति जयसिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। अब महिला मनभर देवी की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में 5 बच्चों के सिर से अब मां का साया भी उठ गया है। बच्चों का रो—रोकर बुरा हाल है। महिला की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है।