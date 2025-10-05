Sawai Madhopur: बांध में डूबने से महिला की मौत, 5 मासूमों बच्चों के सिर से उठा मां का साया

मृतका मनभर देवी। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर जिले के टापुर बांध में डूबने से टापुर गांव की मनभर देवी की मौत हो गई। वह सुबह करीब 9 बजे खेत से ढील बांध पर भैंसों को पानी पिलाने गई थीं, तभी पैर फिसलने से पानी में गिर गईं। घटना की सूचना पर शिवाड़ चौकी स्टाफ मौके पर पहुंचा।
ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के पांच नाबालिग बच्चे हैं। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला का शव लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना पर जिला परिषद सदस्य प्रेमप्रकाश शर्मा ने शोक जताते हुए प्रशासन से हरसंभव मदद की मांग की है।
महिला के पति जयसिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। अब महिला मनभर देवी की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में 5 बच्चों के सिर से अब मां का साया भी उठ गया है। बच्चों का रो—रोकर बुरा हाल है। महिला की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है।
