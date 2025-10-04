दौसा से गायब स्कूली बच्चा जयपुर में मिला, शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने जाम लगाकर किया था प्रदर्शन

दरअसल, सिकंदरा थानांतर्गत गीजगढ़ कस्बे की बांडा ढाणी निवासी 11वीं कक्षा का छात्र सूरज सैनी पुत्र अशोक शुक्रवार सुबह घर से लगभग दो किमी दूर निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए निकला था। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने स्कूल में मालूम किया तो पता चला कि वह विद्यालय पहुंचा ही नहीं। परिजनों ने रिश्तेदारी सहित कई जगह तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।