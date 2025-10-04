दौसा से गायब स्कूली बच्चा जयपुर में मिला, शाम तक नहीं लौटा तो परिजनों ने जाम लगाकर किया था प्रदर्शन

पुलिस चौकी के सामने मौजूद परिजन व ग्रामीण। इनसेट में बच्चा। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में स्कूल के लिए निकले बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया है। देर शाम तक जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मामला सामने आने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने देर रात बच्चे को जयपुर से दस्तयाब कर लिया है।
दरअसल, सिकंदरा थानांतर्गत गीजगढ़ कस्बे की बांडा ढाणी निवासी 11वीं कक्षा का छात्र सूरज सैनी पुत्र अशोक शुक्रवार सुबह घर से लगभग दो किमी दूर निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए निकला था। देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने स्कूल में मालूम किया तो पता चला कि वह विद्यालय पहुंचा ही नहीं। परिजनों ने रिश्तेदारी सहित कई जगह तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
बच्चे की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले। साथ ही तकनीकी संसाधनों की मदद से बच्चे की लोकेशन का पता लगाया गया। इस पर पुलिस देर रात ही जयपुर पहुंची और बच्चे को सकुशल दस्तयाब कर लिया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर बच्चा घर छोड़कर क्यों गया था?
बालक के गायब होने पर परिजनों ओर ग्रामीणों ने गीजगढ़ पुलिस चौकी के सामने सिकंदरा गंगापुर सड़क मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए थे। मानपुर सीओ दीपक मीना, सिकंदरा थाना अधिकारी अशोक चौधरी, नायब तहसीलदार गिर्राज ने जाप्ते के साथ पहुंचकर परिजनों से समझाइश की थी।
