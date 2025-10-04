Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Rajasthan: जुगाड़ से टकराई महिला MLA की कार, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा; अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही थीं

MLA Ritu Banawat: राष्ट्रीय राजमार्ग के कैलाई गांव के पास भरतपुर के बयाना की निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत की कार एक जुगाड़ से टकरा गई।

less than 1 minute read

दौसा

image

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

Ritu-Banawat

विधायक की क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका

दौसा। राष्ट्रीय राजमार्ग के कैलाई गांव के पास भरतपुर के बयाना की निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत की कार शुक्रवार दोपहर एक जुगाड़ से टकरा गई। विधायक अपने पति के साथ बयाना जा रही थी। हादसे में विधायक सहित अन्य लोग बाल-बाल बच गए। हालांकि उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास हुआ। अचानक बिना देखे स्पीड में टर्न लेने पर जयपुर की ओर से बयाना की ओर जा रही विधायक की कार एक जुगाड़ से टकरा गई। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टला गया। घटना की सूचना पर दुब्बी चौकी प्रभारी हंसराज गुर्जर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विधायक सहित अन्य लोग कार से बयाना के लिए रवाना हो गए थे। सिकंदरा पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है।

विधायक ने आईजी को दी सूचना

विधायक ने तुरंत ही जयपुर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश से मोबाइल पर बात की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे ऐसे अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बयाना विधायक शुक्रवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन पर उनके दाह संस्कार में भाग लेने जयपुर से बयाना जा रही थी। इसलिए बिना रुके मौके से तुरंत ही निकल गई।

हाईवे पर अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग

विधायक के पति और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ऋषि बंसल ने बताया कि वे गुरुवार रात को ही बयाना से जयपुर पहुंचे थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज तिवारी के निधन की सूचना मिलने पर शुक्रवार सुबह जयपुर से बयाना जा रहे थे। तभी कैलाई के समीप एक जुगाड़ से कार टकरा गई। उन्होंने हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने वाले अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की।

ये भी पढ़ें

Dausa Accident: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
दौसा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan: जुगाड़ से टकराई महिला MLA की कार, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा; अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही थीं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Road Accident: हाईवे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, केबिन में फंसा ड्राइवर

Dausa-Road-Accident-2
दौसा

Dausa: खाद के लिए उमड़ा किसानों का हुजूम, कई बार हुई धक्का-मुक्की; पुलिस ने संभाला मोर्चा

DAP-fertilizer-shortage
दौसा

Dausa Accident: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

dausa-road-accident
दौसा

Dausa: कम कीमत पर सोना बेचने की फिराक में थे, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, सोने की नकली ईंट सहित आरोपी गिरफ्तार

dausa-news
दौसा

IMD Rain Alert: 2 अक्टूबर को होगी झमाझम बारिश, अगले 120 मिनट के लिए मौसम विभाग का 8 जिलों में आया येलो अलर्ट

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.