Rajasthan: जुगाड़ से टकराई महिला MLA की कार, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा; अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही थीं

विधायक की क्षतिग्रस्त कार। फोटो: पत्रिका
दौसा। राष्ट्रीय राजमार्ग के कैलाई गांव के पास भरतपुर के बयाना की निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत की कार शुक्रवार दोपहर एक जुगाड़ से टकरा गई। विधायक अपने पति के साथ बयाना जा रही थी। हादसे में विधायक सहित अन्य लोग बाल-बाल बच गए। हालांकि उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास हुआ। अचानक बिना देखे स्पीड में टर्न लेने पर जयपुर की ओर से बयाना की ओर जा रही विधायक की कार एक जुगाड़ से टकरा गई। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टला गया। घटना की सूचना पर दुब्बी चौकी प्रभारी हंसराज गुर्जर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विधायक सहित अन्य लोग कार से बयाना के लिए रवाना हो गए थे। सिकंदरा पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है।
विधायक ने तुरंत ही जयपुर पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश से मोबाइल पर बात की और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे ऐसे अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बयाना विधायक शुक्रवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के निधन पर उनके दाह संस्कार में भाग लेने जयपुर से बयाना जा रही थी। इसलिए बिना रुके मौके से तुरंत ही निकल गई।
विधायक के पति और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ऋषि बंसल ने बताया कि वे गुरुवार रात को ही बयाना से जयपुर पहुंचे थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज तिवारी के निधन की सूचना मिलने पर शुक्रवार सुबह जयपुर से बयाना जा रहे थे। तभी कैलाई के समीप एक जुगाड़ से कार टकरा गई। उन्होंने हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने वाले अवैध वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की।
