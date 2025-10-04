Rajasthan: जुगाड़ से टकराई महिला MLA की कार, ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा; अंत्येष्टि में शामिल होने जा रही थीं

हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कैलाई गांव के पास हुआ। अचानक बिना देखे स्पीड में टर्न लेने पर जयपुर की ओर से बयाना की ओर जा रही विधायक की कार एक जुगाड़ से टकरा गई। ड्राइवर की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा होने से टला गया। घटना की सूचना पर दुब्बी चौकी प्रभारी हंसराज गुर्जर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विधायक सहित अन्य लोग कार से बयाना के लिए रवाना हो गए थे। सिकंदरा पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है।