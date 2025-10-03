Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa Accident: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

Dausa Road Accident: बस स्टैंड के पास देर रात्रि महुवा की ओर से आ रहा एक मिनी ट्रक दो अलग-अलग बाइक सवार युवकों पर चढ़ गया।

2 min read

दौसा

image

Anil Prajapat

Oct 03, 2025

dausa-road-accident

पुलिस थाने के आगे खड़ा ट्रक। फोटो: पत्रिका

Dausa News: दौसा जिले के मंडावर कस्बे में बस स्टैंड के पास देर रात्रि महुवा की ओर से आ रहा एक मिनी ट्रक दो अलग-अलग बाइक सवार युवकों पर चढ़ गया। जिससे बाइक पर सवार एक जने की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हो गया। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य भी घायल हो गया।

बताया जा रहा है कि तीनों युवक शहर में ही निजी कॉलेज में पढ़ते थे। जो शहर में ही कमरा किराए पर लेकर रहते थे। मृतक युवक जलसिंह अपने दोस्तों के साथ उनके गांव भूड़ा से बुधवार रात्रि अपने कमरे पर लौट रहा था। बस स्टैंड के समीप एक मिनी ट्रक महुवा से अलवर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से दो बाइक ट्रक को ओवरटेक कर आगे आ गई। जहां पीछे से आ रहे मिनी ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी।

बाइक सवार युवकों पर चढ़ा ट्रक

क सवार का संतुलन बिगड़ जाने से आगे चल रहे उनके दोस्त की बाइक से जा टकराई। जिससे दोनों बाइकों पर सवार तीनों दोस्त सड़क पर गिर गए। इस दौरान पीछे से आ रहा मिनी ट्रक एक बाइक पर सवार दोनों युवकों पर चढ़ गया। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।

एक की मौत, एक दौसा रैफर

पुलिस ने बताया कि घटना में जलसिंह (25) पुत्र धनीराम मीणा निवासी भनोंखर थाना धौलागढ़ जिला अलवर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गंभीर घायल अंकित पुत्र पूरणमल बैरवा वर्ष निवासी भूड़ा थाना रेणी जिला अलवर को जिला अस्पताल दौसा रैफर कर दिया।

ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज

घटना में घायल देवेंद्र पुत्र समय सिंह मीणा को प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों के साथ घर भेज दिया। इधर पुलिस ने घटनास्थल से मिनी ट्रक व बाइक को जब्त कर पुलिस थाने पर खड़ा करवा दिया। मृतक के पिता धनीराम ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर टक्कर मारने की रिपोर्ट थाने में दी है।

