Dausa Accident: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दोस्तों को कुचला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

बताया जा रहा है कि तीनों युवक शहर में ही निजी कॉलेज में पढ़ते थे। जो शहर में ही कमरा किराए पर लेकर रहते थे। मृतक युवक जलसिंह अपने दोस्तों के साथ उनके गांव भूड़ा से बुधवार रात्रि अपने कमरे पर लौट रहा था। बस स्टैंड के समीप एक मिनी ट्रक महुवा से अलवर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से दो बाइक ट्रक को ओवरटेक कर आगे आ गई। जहां पीछे से आ रहे मिनी ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी।