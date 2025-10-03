Rajasthan Crime: लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने महिला से किया रेप, परिजनों से भी मारपीट

आरोपी वारदात के बाद गांव से चित्तौड़गढ़ भाग गया था। वहां पहुंचने पर उसने मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद दूसरे फोन से रिश्तेदार को व्हाट्सएप कॉल कर गांव के माहौल के बारे में जानना चाहा। तभी पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद पुलिस चित्तौड़गढ़ पहुंची। जहां पर पुलिस को आरोपी गंभीरी नदी के किनारे पर घुमता मिला। तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।