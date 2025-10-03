Rajasthan Crime: लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने महिला से किया रेप, परिजनों से भी मारपीट

आरोपी आरिफ मोहम्मद। फोटो: पत्रिका
चित्तौडगढ़़। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने महिला के साथ रेप किया। महिला की चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपी मौके से भाग छूटा।
राशमी थाना क्षेत्र में रात्रि के समय मकान के अंदर घुसकर हथियार के बल पर महिला से रेप मामले में पुलिस ने घटना के 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान किया जा रहा है।
जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि बुधवार को पुलिस थाना राशमी पर पीड़िता महिला ने अपने पति व परिजनों के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट देकर बताया कि रात्रि के समय में एक आरोपी ने मकान में प्रवेश किया।
आरोपी ने मकान के कमरे में सो रही महिला के साथ सरिये नुमा हथियार के बल पर जेवरात की मांग कर उसके साथ रेप किया। पीड़िता के पति हल्ला करने पर मकान के अंदर सो रहे जेठ व जेठानी जाग गए। सभी ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन, आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और भाग छूटा।
इस पर थाना राशमी पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मामला धर्म विशेष का होने से सामाजिक संगठनों द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन व डीएसपी गंगरार रामेश्वर लाल के सुपरविजन में थानाधिकारी राशमी प्रेम सिंह उनि पुलिस थाना राशमी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।
आरोपी की तलाश कर घटना के 12 घण्टे के अंदर आरोपी आरिफ मोहम्मद लीलगर (31) को डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। आरोपी से घटना के संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल नानूलाल व राजदीप का विशेष योगदान रहा।
आरोपी वारदात के बाद गांव से चित्तौड़गढ़ भाग गया था। वहां पहुंचने पर उसने मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद दूसरे फोन से रिश्तेदार को व्हाट्सएप कॉल कर गांव के माहौल के बारे में जानना चाहा। तभी पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद पुलिस चित्तौड़गढ़ पहुंची। जहां पर पुलिस को आरोपी गंभीरी नदी के किनारे पर घुमता मिला। तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
