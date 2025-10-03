Rajasthan News: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन, आज अंत्येष्टि

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि गिर्राज प्रसाद तिवारी संसदीय परंपराओं के गहरे जानकार थे। वे पांचवीं और आठवीं विधानसभा के सदस्य रहे। 29 मार्च 1985 से 31 जनवरी 1986 तक राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। 31 जनवरी 1986 से 11 मार्च 1990 तक ​राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे। राजस्थान विधानसभा की गृह समिति और विशेषाधिकारी समिति के सदस्य भी रहे।