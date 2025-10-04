Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

Bikaner Road Accident: बीकानेर जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

Bikaner-road-accident

सड़क हादसा। पत्रिका फाइल फोटो

बीकानेर। राजस्थान में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीकानेर जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं, मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है।

जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर गणेशम होटल के पास हुआ। दो कारों की भीषण भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं, दोनों बीकानेर के रहने वाले हैं।

शादी समारोह से लौट रहे थे

मृतक जयपुर रोड पर स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह में खाना खाकर वापस लौट रहे थे। तभी जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में मरने वाले बीकानेर के रहने वाले है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां 134.74 करोड़ की लागत से बन रहा हाईलेवल ब्रिज, साल के अंत तक रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन
टोंक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसान नेता रामेश्वर डूडी नहीं रहे, जानिए छात्र नेता से सांसद बनने का सफर

Rameshwar Dudi Farmers Messiah is no More Know his journey from student leader to MP
बीकानेर

कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन, ब्रेन हैमरेज के बाद से कोमा में थे; आज बीकानेर में अंत्येष्टि

Rameshwar-Dudi
बीकानेर

गरजे सेना प्रमुख…ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत संयम नहीं रखेगा, पाकिस्तान तय करे इतिहास में भूगोल पर रहना है या नहीं

बीकानेर

थारा रंग महल में अजब शहर में…और वारी जाऊं… बलिहारी जाऊं

प्रस्तुति देते कलाकार।
बीकानेर

Bikaner: मंत्री गोदारा ने करीब 5 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, यहां 2 करोड़ की लागत से बनेगा अटल प्रगति पथ

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.