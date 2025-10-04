Rajasthan Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर गणेशम होटल के पास हुआ। दो कारों की भीषण भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं, दोनों बीकानेर के रहने वाले हैं।