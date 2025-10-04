Rajasthan Accident: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रहे 2 लोगों की मौत, 3 घायल

सड़क हादसा। पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर। राजस्थान में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बीकानेर जिले में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, तीन लोग घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। वहीं, मृतकों के शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है।
पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर गणेशम होटल के पास हुआ। दो कारों की भीषण भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं, दोनों बीकानेर के रहने वाले हैं।
मृतक जयपुर रोड पर स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित शादी समारोह में खाना खाकर वापस लौट रहे थे। तभी जोधपुर-बीकानेर हाईवे पर सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में मरने वाले बीकानेर के रहने वाले है।
