7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

School Holidays: बीकानेर में 8वीं तक के बच्चों की तीन दिनों तक छुट्टी, कलक्टर ने जारी किया आदेश

कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत दी है। जिला कलक्टर के आदेश पर कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Rakesh Mishra

Jan 07, 2026

winter vacation, winter vacation in Bikaner, winter vacation in Rajasthan, winter vacation in schools, Bikaner news, Rajasthan news, सर्दी की छुट्टी, बीकानेर में सर्दी की छुट्टी, राजस्थान में सर्दी की छुट्टी, स्कूलों में सर्दी की छुट्टी, बीकानेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

फाइल फोटो- पत्रिका

बीकानेर। आखिरकार जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि को नौनिहालों पर तरस आ ही गया। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला कलक्टर ने जिले में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का शैक्षणिक समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल जाना होगा।

जिला कलक्टर के आदेशानुसार स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, सीबीएसई विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मदरसों में कक्षा 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का 8 से 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा।

यह वीडियो भी देखें

12 जनवरी को खुलेंगे स्कूल

यह आदेश केवल विद्यार्थियों के लिए प्रभावी रहेगा। विद्यालयों के कार्मिक एवं शिक्षक शाला समयानुसार उपस्थित रहेंगे। शनिवार तक अवकाश घोषित होने के कारण अब विद्यालय सोमवार यानी 12 जनवरी को ही खुलेंगे। जिला कलक्टर ने सभी संस्था प्रधानों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले संस्था प्रधानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री आंदोलन की आग तेज, किसानों की सरकार को चेतावनी, अलर्ट मोड पर प्रशासन
हनुमानगढ़
Ethanol factory, protest against ethanol factory, ethanol factory in Hanumangarh, ethanol factory in Rajasthan, Hanumangarh news, farmer protest, Rajasthan news, एथेनॉल फैक्ट्री, एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, एथेनॉल फैक्ट्री इन हनुमानगढ़, एथेनॉल फैक्ट्री इन राजस्थान, हनुमानगढ़ न्यूज, किसानों का प्रोटेस्ट, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 06:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / School Holidays: बीकानेर में 8वीं तक के बच्चों की तीन दिनों तक छुट्टी, कलक्टर ने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

International Camel Festival: 9-11 जनवरी को बीकानेर में होगा ऊंट उत्सव, जानें 2026 में क्या होगा खास, देश-विदेश से आएंगे लोग

Camel-Festival-2026
बीकानेर

अब घुटनों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टेनिस एल्बो आदि रोगों का बिना ऑपरेशन इलाज संभव

पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी.सी.घीया, ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रभारी और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. बी.एल खजोटिया, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय कपूर समेत ट्रोमा अस्पताल के अन्य अस्थि रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
समाचार

बीकानेर में बिजली विभाग का कर्मचारी 1.45 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, वीसीआर सेटलमेंट के नाम पर मांगी थी घूस

Bikaner ACB
बीकानेर

Bikaner News: अब रात में रोशन होंगे बीकानेर के 75 गांव, लगाई जाएंगी 1640 सोलर लाइटें

Solar lights in Bikaner
बीकानेर

शीतलहर का प्रकोप: आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.