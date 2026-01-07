School Holidays: बीकानेर में 8वीं तक के बच्चों की तीन दिनों तक छुट्टी, कलक्टर ने जारी किया आदेश

बीकानेर। आखिरकार जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि को नौनिहालों पर तरस आ ही गया। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला कलक्टर ने जिले में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का शैक्षणिक समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल जाना होगा।