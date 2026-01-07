School Holidays: बीकानेर में 8वीं तक के बच्चों की तीन दिनों तक छुट्टी, कलक्टर ने जारी किया आदेश

फाइल फोटो- पत्रिका
बीकानेर। आखिरकार जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि को नौनिहालों पर तरस आ ही गया। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला कलक्टर ने जिले में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए तीन दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का शैक्षणिक समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल जाना होगा।
जिला कलक्टर के आदेशानुसार स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, सीबीएसई विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मदरसों में कक्षा 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों का 8 से 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा।
यह आदेश केवल विद्यार्थियों के लिए प्रभावी रहेगा। विद्यालयों के कार्मिक एवं शिक्षक शाला समयानुसार उपस्थित रहेंगे। शनिवार तक अवकाश घोषित होने के कारण अब विद्यालय सोमवार यानी 12 जनवरी को ही खुलेंगे। जिला कलक्टर ने सभी संस्था प्रधानों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले संस्था प्रधानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
