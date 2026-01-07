Rajasthan School Holiday: कड़ाके की ठंड के चलते जयपुर सहित 25 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी, जानें कहां ​​कब तक बंद रहेंगे स्कूल

7 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Rajasthan School Holiday: कड़ाके की ठंड के चलते जयपुर सहित 25 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी, जानें कहां ​​कब तक बंद रहेंगे स्कूल

School Holidays In Rajasthan: राजधानी जयपुर सहित अधिकतर जिलों में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है।

2 min read
जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 07, 2026

Rajasthan-school-holiday

राजस्थान में स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का असर तेज हो गया है। राजधानी जयपुर सहित अधिकतर जिलों में लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते आज भी 25 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। मौसम विभाग ने भी आज प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे-शीतलहर का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप से राजस्थान में आज भी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। रात से ही सर्द हवाओं के असर के चलते गलन बढ़ गई, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। बुधवार सुबह भी अधिकतर जिलों में कोहरे और बादलों की चादर छाई हुई है। जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया। हालात यह है कि सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग-रेंग कर चलते दिखाई दे रहे है।

हिल स्टेशन माउंट आबू रहा सबसे ठंडा

पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिल स्टेशन माउंट आबू सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान शून्य पर दर्ज किया गया। वहीं, डूंगरपुर में 3, पाली में 5, सिरोही में 4.1, पाली में 4.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पिलानी में दिन का अ​धितम तापमान सबसे कम 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में पांच डिग्री तक दिन के तापमान में गिरावट आई।

आज इन जिलों में स्कूलों की छुट्टी

क्रमांकजिलाकक्षाछुट्टी कब तक
1जयपुर1 से 5वीं10 जनवरी
2जयपुर6 से 8वीं8 जनवरी
3हनुमानगढ़1 से 8वीं10 जनवरी
4श्रीगंगानगर1 से 8वीं10 जनवरी
5बूंदीनर्सरी से 5वीं12 जनवरी
6बूंदी1 से 8वीं7 जनवरी
7बारां1 से 8वीं7 जनवरी
8दौसा1 से 8वीं7 जनवरी
9प्रतापगढ़1 से 8वीं7 जनवरी
10झालावाड़1 से 8वीं8 जनवरी
11अजमेर1 से 8वीं10 जनवरी
12डूंगरपुरप्री-प्राइमरी से 5वीं7 जनवरी
13भीलवाड़ा1 से 5वीं8 जनवरी
14टोंक1 से 8वीं8 जनवरी
15चित्तौड़गढ़1 से 8वीं8 जनवरी
16नागौर1 से 8वीं7 जनवरी
17भरतपुर1 से 5वीं8 जनवरी
18डीडवाना-कुचामन1 से 5वीं8 जनवरी
19राजसमंद1 से 8वीं8 जनवरी
20पाली1 से 8वीं8 जनवरी
21झुंझुनूं1 से 8वीं8 जनवरी
22कोटपूतली-बहरोड़नर्सरी से 8वीं10 जनवरी
23धौलपुर1 से 8वीं10 जनवरी
24सवाई माधोपुरनर्सरी से 8वीं10 जनवरी
25कोटाप्री-प्राइमरी से 8वीं10 जनवरी
26बाड़मेर1 से 8वीं8 जनवरी

आज इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा में घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, टोंक, जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सीकर, चूरू और झुंझुनूं में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

