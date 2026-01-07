Rajasthan School Holiday: कड़ाके की ठंड के चलते जयपुर सहित 25 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी, जानें कहां ​​कब तक बंद रहेंगे स्कूल

1 जयपुर 1 से 5वीं 10 जनवरी

2 जयपुर 6 से 8वीं 8 जनवरी

3 हनुमानगढ़ 1 से 8वीं 10 जनवरी

4 श्रीगंगानगर 1 से 8वीं 10 जनवरी

5 बूंदी नर्सरी से 5वीं 12 जनवरी

6 बूंदी 1 से 8वीं 7 जनवरी

7 बारां 1 से 8वीं 7 जनवरी

8 दौसा 1 से 8वीं 7 जनवरी

9 प्रतापगढ़ 1 से 8वीं 7 जनवरी

10 झालावाड़ 1 से 8वीं 8 जनवरी

11 अजमेर 1 से 8वीं 10 जनवरी

12 डूंगरपुर प्री-प्राइमरी से 5वीं 7 जनवरी

13 भीलवाड़ा 1 से 5वीं 8 जनवरी

14 टोंक 1 से 8वीं 8 जनवरी

15 चित्तौड़गढ़ 1 से 8वीं 8 जनवरी

16 नागौर 1 से 8वीं 7 जनवरी

17 भरतपुर 1 से 5वीं 8 जनवरी

18 डीडवाना-कुचामन 1 से 5वीं 8 जनवरी

19 राजसमंद 1 से 8वीं 8 जनवरी

20 पाली 1 से 8वीं 8 जनवरी

21 झुंझुनूं 1 से 8वीं 8 जनवरी

22 कोटपूतली-बहरोड़ नर्सरी से 8वीं 10 जनवरी

23 धौलपुर 1 से 8वीं 10 जनवरी

24 सवाई माधोपुर नर्सरी से 8वीं 10 जनवरी

25 कोटा प्री-प्राइमरी से 8वीं 10 जनवरी