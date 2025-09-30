Rajasthan: 134.74 करोड़ का हाईलेवल ब्रिज… दर्जनों गांवों को मिलेगा सीधा फायदा, जानें कब शुरू होगा सफर?

बनास नदी स्थित गहलोद मार्ग पर बन रहे हाईलेवल ब्रिज से टोंक जिले के मालपुरा, पीपलू और टोडारायसिंह उपखंड के दर्जनों गांवों को फायदा होगा। ब्रिज चालू हो जाने के बाद धोली, कंडीला, कलमण्डा, नानेर, जंवाली, मालपुरा, डिग्गी, पीपलू सहित दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क हो जाएगा। लोगों को टोंक आने के लिए 25 किमी की सोहेला होकर अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। बरसात के दिनों में तीनों उपखंड के दर्जनों गांवों का सीधी संपर्क टोंक जिला मुख्यालय से कट जाता है।