ऊंट उत्सव में नवाचार की उड़ानः कैमल डांस के साथ पैरामोटरिंग और एटीवी राइड का रोमांच

रायसर में पैरामोटरिंग का लुत्फ उठाते सैलानी।
अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव हर वर्ष अपने नवाचारों के कारण देश-विदेश के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। कभी हेरिटेज वॉक, कभी ‘बीकाणा बाय नाइट’ तो कभी कार्निवल जैसे प्रयोगों ने उत्सव को नई पहचान दी। एक बार सूरसागर के बीच ऐतिहासिक आयोजन भी हुआ, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि कुछ नवाचार सफल होने के बावजूद अगले वर्षों में कार्यक्रम से बाहर हो गए। इस बार ऊंट उत्सव में परंपरा के साथ रोमांच का तड़का भी लगाया गया है। कैमल डांस के साथ एडवेंचर गतिविधियों को जोड़ते हुए युवाओं और पर्यटकों को खास आकर्षण देने की कोशिश की गई है।
उत्सव में इस बार कैमल डांस के अलावा पैरामोटरिंग और एटीवी राइड जैसे एडवेंचर शामिल किए गए हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे न केवल देशी-विदेशी सैलानी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भविष्य में बीकानेर को स्थायी रूप से एयर एडवेंचर से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।पिछले वर्ष रायसर में सीमित स्तर पर पैरामोटरिंग हुई थी, लेकिन इस बार चार दिनों तक शहरवासी इस रोमांच का आनंद ले सकेंगे।
आसमान से दिखेगी बीकानेर की ऐतिहासिक खूबसूरती
पर्यटन विभाग ने इसके लिए एक पंजीकृत निजी कंपनी को आमंत्रित किया है। कर्नल वी.एस. राठौड़ ने बताया कि पैरामोटरिंग के जरिए पर्यटकों को जॉय राइडिंग के माध्यम से एरियल एक्सपीरियंस दिया जाएगा। सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस दौरान सैलानी ऊपर से जूनागढ़ किले सहित बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहरों को निहार सकेंगे। 8 से 10 जनवरी तक सादुल क्लब और 11 जनवरी को रायसर में पैरामोटरिंग आयोजित होगी।
एटीवी राइड और जीप सफारी का भी इंतजाम
रूप सिंह रायसर ने बताया कि ऊंट उत्सव के अंतिम दिन रायसर डेजर्ट में विशेष आयोजन होगा। यहां बाहर से आने वाले सैलानी एटीवी राइड के साथ जीप सफारी का भी आनंद ले सकेंगे, जिससे रेगिस्तान का रोमांच और बढ़ जाएगा।
उत्सव के बाद भी जारी रहेगा प्रयास
पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक महेश व्यास ने बताया कि इस बार ऊंट उत्सव में एयर एडवेंचर को जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोमांचक अनुभव से जोड़ना है। भविष्य में ऊंट उत्सव के आगे भी ऐसी गतिविधियों को निरंतर जारी रखने की कवायद की जाएगी।
