ऊंट उत्सव में नवाचार की उड़ानः कैमल डांस के साथ पैरामोटरिंग और एटीवी राइड का रोमांच

अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव हर वर्ष अपने नवाचारों के कारण देश-विदेश के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता रहा है। कभी हेरिटेज वॉक, कभी ‘बीकाणा बाय नाइट’ तो कभी कार्निवल जैसे प्रयोगों ने उत्सव को नई पहचान दी। एक बार सूरसागर के बीच ऐतिहासिक आयोजन भी हुआ, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि कुछ नवाचार सफल होने के बावजूद अगले वर्षों में कार्यक्रम से बाहर हो गए। इस बार ऊंट उत्सव में परंपरा के साथ रोमांच का तड़का भी लगाया गया है। कैमल डांस के साथ एडवेंचर गतिविधियों को जोड़ते हुए युवाओं और पर्यटकों को खास आकर्षण देने की कोशिश की गई है।



उत्सव में इस बार कैमल डांस के अलावा पैरामोटरिंग और एटीवी राइड जैसे एडवेंचर शामिल किए गए हैं। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे न केवल देशी-विदेशी सैलानी, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भविष्य में बीकानेर को स्थायी रूप से एयर एडवेंचर से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।पिछले वर्ष रायसर में सीमित स्तर पर पैरामोटरिंग हुई थी, लेकिन इस बार चार दिनों तक शहरवासी इस रोमांच का आनंद ले सकेंगे।