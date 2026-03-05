निगम प्रशासन ने 699 करोड़ का बजट सरकार को भेजा, पिछले साल से 42 करोड़ ज्यादा

प्रस्तावित बजट में स्मार्ट सिटी, सिटी मोबिलिटी और नाइट टूरिज्म के लिए राशि का प्रावधान रखा गया है। जिला नवाचार, डॉग शेल्टर और पशु मेले के लिए भी वित्तीय प्रावधान किए गए है। बजट अनुसार 10 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी, 70 करोड़ सिटी मोबिलिटी प्लान, 3 करोड़ रुपए डॉग शेल्टर और 5 करोड़ रुपए नाइट टूरिज्म पर आगामी साल में खर्च किए जाएंगे। पशु मेला के लिए 25 लाख रुपए और ऑक्सीन जोन के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।