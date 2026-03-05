खेजड़ी की ढाल हटी तो गर्म हवाओं किया वार, सर्दी सिमटी और तापमान सात डिग्री बढ़ा

साल 2025 में मार्च के शुरुआती दिनों में पारा 30 डिग्री के अंदर ही रहा जबकि मार्च के अंतिम सप्ताह में पारा 35 डिग्री पर पहुंचा था। इसी तरह साल 2024 को देखे तो मार्च के प्रथम सप्ताह में तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहा। यानि तीन साल में इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बार 20 फरवरी को ही तापमान 30 डिग्री को और 1 मार्च को 35 डिग्री को पार कर गया। जबकि पिछले सालों में यह िस्थति मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रेल के प्रथम सप्ताह में रहती है। मौसम विश्लेषकों के अनुसार एक-डेढ़ दशक पहले ऐसे हालात होते थे। इसके बाद सिंचाई रकबा बढ़ने और पेड़-पौधों की हरियाली से हालात बदले। तामपान गिरना शुरू हुआ और सर्दी का दायरा बढ़ा। अब फिर पुराने हालात बनने शुरू हो गए है।