‘मेरी सास शराब की आदी है, बेहोश होने तक पीटता है पति’, बीकानेर में 2 मासूम बेटियों संग नहर में कूद गई महिला

घटना की सूचना मिलते ही बीकानेर पुलिस ने गोताखोरों की टीम को मौके पर बुला लिया है। इंदिरा गांधी नहर में पानी का प्रवाह तेज होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन महिला और बच्चियों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है।

छतरगढ़ पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट को साक्ष्य के तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह मामला दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रतीत हो रहा है।