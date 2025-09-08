Patrika LogoSwitch to English

हर घर जल योजना से वंचित 200 परिवार, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

लोगों का कहना है कि हर घर जल योजना के तहत बीसलपुर परियोजना का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 08, 2025

जयपुर। झोटवाड़ा स्थित कृष्णा कुंज विलास कॉलोनी के निवासियों ने पीएचईडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जल कनेक्शन की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि हर घर जल योजना के तहत बीसलपुर परियोजना का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। हर घर जल योजना से करीब 200 परिवार वंचित है।

कॉलोनीवासियों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कभी टाउनशिप पॉलिसी 2010 का हवाला देते हैं, तो कभी गेटेड कॉलोनी का बहाना बनाकर उन्हें व्यक्तिगत जल कनेक्शन से वंचित कर रहे हैं। जबकि पास में लता नगर कॉलोनी को समान परिस्थितियों में कनेक्शन मिल चुके हैं। इससे कॉलोनीवासियों में भारी रोष है।

लोगों ने कहा कि टाउनशिप पॉलिसी 2010 को 27 जून 2024 की अधिसूचना के तहत निरस्त कर दिया गया है और 17 जुलाई 2025 से नई पॉलिसी लागू हो चुकी है। इसके बावजूद अधिकारी पुरानी पॉलिसी का हवाला देकर बल्क कनेक्शन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं और जब वे बातचीत के लिए संपर्क करते हैं तो फोन काट देते हैं।

कॉलोनीवासियों ने बताया कि वे इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। मामले को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल, राजस्थान संपर्क, राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते उन्हें लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही है।

निवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही बीसलपुर परियोजना के तहत हर घर जल योजना का लाभ नहीं दिया गया और व्यक्तिगत जल कनेक्शन नहीं जोड़े गए तो वे मजबूरन विभागीय कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों ने चेतावनी दी है कि इस बार आंदोलन बड़े स्तर पर होगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विभागीय अधिकारियों की होगी। कॉलोनीवासियों ने सरकार से मांग की है कि भेदभावपूर्ण रवैया छोड़कर सभी परिवारों को समान अधिकार के तहत पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।

Updated on:

08 Sept 2025 06:40 pm

Published on:

08 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हर घर जल योजना से वंचित 200 परिवार, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

