हर घर जल योजना से वंचित 200 परिवार, अधिकारियों पर मनमानी का आरोप, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

निवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही बीसलपुर परियोजना के तहत हर घर जल योजना का लाभ नहीं दिया गया और व्यक्तिगत जल कनेक्शन नहीं जोड़े गए तो वे मजबूरन विभागीय कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों ने चेतावनी दी है कि इस बार आंदोलन बड़े स्तर पर होगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह विभागीय अधिकारियों की होगी। कॉलोनीवासियों ने सरकार से मांग की है कि भेदभावपूर्ण रवैया छोड़कर सभी परिवारों को समान अधिकार के तहत पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।