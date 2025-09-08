जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, परिजन घबराकर पहुंचे स्कूल, मौके पर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता

जयपुर। मानसरोवर इलाके में किरण पथ स्थित स्प्रिंग फील्ड स्कूल को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। सुबह करीब आठ बजे तक सभी बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे और कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान स्कूल प्रशासन के मेल पर एक धमकी भरा मेल आया। जिसमें लिखा था कि स्कूल में बम रखा गया और जल्द ही फट जाएगा। सभी को दोपहर 2:30 बजे से पहले सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए।