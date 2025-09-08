जयपुर में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, परिजन घबराकर पहुंचे स्कूल, मौके पर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता

जयपुर। मानसरोवर इलाके में किरण पथ स्थित स्प्रिंग फील्ड स्कूल को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल मिलने के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। सुबह करीब आठ बजे तक सभी बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे और कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान स्कूल प्रशासन के मेल पर एक धमकी भरा मेल आया। जिसमें लिखा था कि स्कूल में बम रखा गया और जल्द ही फट जाएगा। सभी को दोपहर 2:30 बजे से पहले सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए।
मेल देखते ही स्कूल प्रबंधन सकते में आ गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। वरुण पथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और पूरे स्कूल परिसर में बम की सर्चिंग शुरू की।
जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने बच्चों को तुरंत छुट्टी दे दी। परिजन भी घबराए हुए स्कूल पहुंचे और बच्चों को लेकर गए। स्कूल परिसर में तलाशी जारी है, हालांकि अब तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या बम जैसी सामग्री बरामद नहीं हुई है।
साइबर सेल की मदद से धमकी भरे मेल की जांच की जा रही है। बता दें कि राजधानी जयपुर में इससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी के कई मामले आ चुके है। जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एयरपोर्ट, स्टेडियम, कोर्ट आदि को बम से उड़ाने की धमकी मिली चुकी है।