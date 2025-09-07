Patrika LogoSwitch to English

जयपुर में बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप, अस्पताल के बाहर हो रहा विरोध प्रदर्शन

प्रसव के दौरान तबीयत बिगड़ने से प्रसूता की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों की ओर से अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

जयपुर

Sep 07, 2025

जयपुर। प्रसव के दौरान तबीयत बिगड़ने से प्रसूता की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों की ओर से अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हुई है। मामला भांकरोटा स्थित निजी अस्पताल का है। मौके पर पुलिस अधिकारियों की ओर से परिजनों से समझाइस की जा रहीं है। लेकिन परिजनों की ओर से अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की बात कहीं जा रहीं है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।

परिजनों ने बताया कि 26 वर्षीय मोनिका की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार सुबह करीब 9 बजे मोनिका का प्रसव हुआ। इस दौरान एक बच्चे को जन्म दिया गया। जो स्वस्थ है और अस्पताल में भर्ती है। जन्म देने के बाद प्रसूता के ब्लेडिंग शुरू हो गई। इसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई।

परिजनों ने आरोप लगाया कि ब्लेडिंग होने पर डॉक्टरों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और करीब दस घंटे तक इलाज के नाम पर औपचारिकता निभाते रहें। इसके बाद शाम करीब छह बजे अस्पताल प्रशासन ने दूसरे अस्पताल में रैफर कर दिया। इसके बाद परिजन भांकरोटा से मानसरोवर में दूसरे अस्पताल में प्रसूता को गंभीर हालत में लेकर पहुंचे।

जहां रात करीब 9 बजे प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों की और से हंगामा किया गया। मृतका के शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं परिजनों की ओर से भांकरोटा में निजी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

07 Sept 2025 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप, अस्पताल के बाहर हो रहा विरोध प्रदर्शन

