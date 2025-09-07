जयपुर में बच्चे के जन्म के बाद प्रसूता की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप, अस्पताल के बाहर हो रहा विरोध प्रदर्शन

जयपुर। प्रसव के दौरान तबीयत बिगड़ने से प्रसूता की मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों की ओर से अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हुई है। मामला भांकरोटा स्थित निजी अस्पताल का है। मौके पर पुलिस अधिकारियों की ओर से परिजनों से समझाइस की जा रहीं है। लेकिन परिजनों की ओर से अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की बात कहीं जा रहीं है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।