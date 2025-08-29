Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Free Healthcare Scheme : राजस्थान में फ्री में हुई ओपन हार्ट सर्जरी, इस सरकारी योजना में मिला लाभ

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने एक बार फिर जीवन बचाने की मिसाल पेश की है।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Aug 29, 2025

PATRIKA PHOTO
PATRIKA PHOTO

राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने एक बार फिर जीवन बचाने की मिसाल पेश की है। इस योजना के तहत आमेर ब्लॉक की आरबीएसके मेडिकल टीम ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बोढाणी की ढाणी, अचरोल में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र को भावुक कर दिया।

आमेर के बीसीएमएचओ डॉ. जे.पी. सैनी ने बताया कि जांच के दौरान पाया कि विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र यश सैनी पुत्र प्रहलाद सैनी, निवासी नई कोठी, अचरोल गंभीर जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहा है। टीम ने बताया कि यश को हल्की मेहनत करने पर ही सांस फूलने लगती थी, शरीर नीला पड़ जाता था, कमजोरी रहती थी और उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा था। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने यश को तत्काल उच्च स्तरीय जांच के लिए रेफर किया। विशेषज्ञों की जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि बच्चे की जान बचाने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है।

इसके बाद 23 अगस्त को मानसरोवर स्थित एक निजी अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ अभिमन्यु उप्पल और डॉ. रोहित सिंह की टीम ने सफल ओपन हार्ट सर्जरी कर यश को नई जिंदगी दी। आज यश पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी रहा है। जिसके चलते परिवार में अब खुशी दिखाई दे रहीं है। यश के पिता प्रहलाद सैनी ने कहा कि वह इतने बड़े ऑपरेशन का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के कारण पूरा इलाज और सर्जरी पूरी तरह नि:शुल्क कराई गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : गूगल मैप ले गया नदी में, बहने लगी कार, एक बच्ची की मौत, तीन महिलाएं लापता, तलाश जारी
चित्तौड़गढ़
एआई से बनाई गई तस्वीर

भावुक पिता ने कहा कि अगर यह योजना और डॉक्टरों की मदद नहीं होती, तो हम अपने बेटे की जान नहीं बचा पाते।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया किराष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में जन्मजात विकार, बीमारियों और कमियों की समय पर पहचान कर नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। यह योजना अनेक बच्चों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है।

ये भी पढ़ें

Mahesh Joshi: पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट से लगा झटका, अभी रहना होगा जेल में
जयपुर
पूर्व मंत्री महेश जोशी। फाइल फोटो पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Free Healthcare Scheme : राजस्थान में फ्री में हुई ओपन हार्ट सर्जरी, इस सरकारी योजना में मिला लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.