Free Healthcare Scheme : राजस्थान में फ्री में हुई ओपन हार्ट सर्जरी, इस सरकारी योजना में मिला लाभ

आमेर के बीसीएमएचओ डॉ. जे.पी. सैनी ने बताया कि जांच के दौरान पाया कि विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र यश सैनी पुत्र प्रहलाद सैनी, निवासी नई कोठी, अचरोल गंभीर जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहा है। टीम ने बताया कि यश को हल्की मेहनत करने पर ही सांस फूलने लगती थी, शरीर नीला पड़ जाता था, कमजोरी रहती थी और उसका शारीरिक विकास भी प्रभावित हो रहा था। स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने यश को तत्काल उच्च स्तरीय जांच के लिए रेफर किया। विशेषज्ञों की जांच के बाद स्पष्ट हुआ कि बच्चे की जान बचाने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है।