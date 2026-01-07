7 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Dense Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान में जयपुर सहित इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा

Cold Wave Rajasthan: सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़क, रेल और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 07, 2026

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 8 जनवरी को राज्य के 10 जिलों में अति घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही कई स्थानों पर अति शीत दिवस की स्थिति भी बनी रह सकती है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़क, रेल और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक जिलों में 8 जनवरी को अति घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी।

📊 8 जनवरी को अति घना कोहरा वाले जिले

क्रमांकजिला
1भरतपुर
2बूंदी
3दौसा
4जयपुर
5झुंझुनूं
6करौली
7कोटा
8सवाई माधोपुर
9सीकर
10टोंक

Updated on:

07 Jan 2026 02:00 pm

Published on:

07 Jan 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Dense Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान में जयपुर सहित इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा

