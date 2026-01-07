Dense Fog Alert: 8 जनवरी को राजस्थान में जयपुर सहित इन 10 जिलों में छाएगा अति घना कोहरा

Rajasthan Weather Update: जयपुर. राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 8 जनवरी को राज्य के 10 जिलों में अति घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके साथ ही कई स्थानों पर अति शीत दिवस की स्थिति भी बनी रह सकती है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़क, रेल और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता है।