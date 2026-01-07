टोक्यो का शहरीकरण मॉडल दुनिया के लिए बना नजीर

सत्तर वर्षों तक अधिकतम आबादी का बोझ ढोने वाले टोक्यो शहर ने भविष्य की आशंकाओं एवं अनुपलब्धताओं के मद्देनजर अनुकरणीय प्रयासों के जरिए संक्रमण पर विराम लगाते हुए शहरों से दूर बसने पर प्रोत्साहन योजनाओं को मूर्तरूप दिया। उदाहरण के तौर पर शहर छोड़ गांवों में बसने वाले परिवारों को सरकार की ओर से प्रति बच्चे 10 लाख जापानी येन तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आवासीय ही नहीं, वाणिज्यिक गतिविधियों को भी टोक्यो शहर की सीमा से दूर पुनस्र्थापित करने के लिए कर राहत, कम दरों पर भूमि समेत वित्तीय अनुदान भी प्रदान किए गए। सरकार ने प्रोत्साहन राशि की नीति लागू करने से पूर्व आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का कार्य किया। सर्वप्रथम, टोक्यो शहर की परिधि से दूर तक ट्रांजिट त्वरित रेल नेटवर्क की स्थापना की गई ताकि रोजगार या व्यवसाय के लिए आने-जाने हेतु सुगम यातायात सुलभ हो। रेल नेटवर्क के साथ-साथ भूमिगत पैदल पथों का जाल भी बुना गया ताकि पदयात्री सुगमता से चल सकें। शहरी प्रदूषण की समस्या पर निजात पाने के लिए भी कारगर कदम उठाते हुए हरित क्षेत्र विकास प्रोत्साहन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया। इस कारण से विस्थापित होने वाले आवासियों को उचित पुनर्भरण करते हुए उचित स्थलों पर पुनस्र्थापित किया गया।