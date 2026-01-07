भारत का स्वदेशी नवाचार: 3डी-प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन विकसित

ये 3डी-प्रिंटेड ऑटोमैटिकवेदर स्टेशन (AWS) पूरी तरह स्वदेशी हैं और अपनी तरह का पहला तकनीकी विकास हैं। ये स्वचालित रूप से तापमान, हवा की गति, आर्द्रता तथा वर्षा जैसे पैरामीटर रिकॉर्ड करेंगे और वास्तविक समय में डेटा प्रसारित करेंगे। सौर ऊर्जा पर चलने से परिचालन एवं रखरखाव की लागत कम होगी। 3डी प्रिंटिंग से जटिल कंपोनेंट्स का सटीक निर्माण संभव हुआ है, जिससे उत्पादन तेज, अनुकूलन आसान और लागत में भारी कमी आई है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिलेगा।