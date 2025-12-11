11 दिसंबर 2025,

जयपुर

IMD: मौसम फिर लेगा करवट, राजस्थान में एक्टिव होगा न्यू पश्चिमी विक्षोभ , 12,13, 14 और 15 दिसंबर को जानें कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग ने कल से मौसम बदलने की संभावना जताई है। साथ ही एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है।

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 11, 2025

Rajasthan Weather

मानसून सीजन में बारिश के रिकार्ड्स टूटने के बाद अब राजस्थान में सर्दियां भी प्रकोप दिखाने वाली है। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके असर से उत्तरी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री का बदलाव हो सकती है।

12 दिसंबर से बदलेगा मौसम

मौसम एक बार फिर 12 दिसंबर को बदलने की संभावना है। एक नया लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12,13, 14 और 15 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहने ठंड के बढ़ने और बादल छाने की संभावना जताई है।

कहां-कितना रहा न्यूनतम तापमान

राजस्थान में मौसम शुष्क रहा और न्यूनतम तापमान में
फतेहपुर का पारा 4°C
नागौर - 5°C
सीकर - 5.5°C
लूणकरणसर - 5.6°C
दौसा - 6.1°C
जालोर - 6.4°C
करौली - 6.7°C
सिरोही - 6.8°C
पाली - 7.3°C
झुंझुनूं - 7.8°C
पिलानी - 8°C
अलवर - 8°C
भीलवाड़ा - 8.2°C
श्रीगंगानगर - 8.5°C
चित्तौड़गढ़ - 8.8°C
अंता (बारां) - 8.8°C
अजमेर - 9.2°C
डबोक - 9.5°C
जोधपुर - 9.7°C
प्रतापगढ़ - 10°C
कोटा - 10.4°C
जयपुर -10.7°C
जैसलमेर - 11.5°C
बाड़मेर - 11.8°C
फलोदी -15.2°C
बीकानेर - 11.5°C

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

