IMD: मौसम फिर लेगा करवट, राजस्थान में एक्टिव होगा न्यू पश्चिमी विक्षोभ , 12,13, 14 और 15 दिसंबर को जानें कैसा रहेगा मौसम?

AI जनरेटेड वीडियो
मानसून सीजन में बारिश के रिकार्ड्स टूटने के बाद अब राजस्थान में सर्दियां भी प्रकोप दिखाने वाली है। राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके असर से उत्तरी हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री का बदलाव हो सकती है।
मौसम एक बार फिर 12 दिसंबर को बदलने की संभावना है। एक नया लेकिन कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस कारण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12,13, 14 और 15 को राजस्थान में मौसम शुष्क रहने ठंड के बढ़ने और बादल छाने की संभावना जताई है।
राजस्थान में मौसम शुष्क रहा और न्यूनतम तापमान में
फतेहपुर का पारा 4°C
नागौर - 5°C
सीकर - 5.5°C
लूणकरणसर - 5.6°C
दौसा - 6.1°C
जालोर - 6.4°C
करौली - 6.7°C
सिरोही - 6.8°C
पाली - 7.3°C
झुंझुनूं - 7.8°C
पिलानी - 8°C
अलवर - 8°C
भीलवाड़ा - 8.2°C
श्रीगंगानगर - 8.5°C
चित्तौड़गढ़ - 8.8°C
अंता (बारां) - 8.8°C
अजमेर - 9.2°C
डबोक - 9.5°C
जोधपुर - 9.7°C
प्रतापगढ़ - 10°C
कोटा - 10.4°C
जयपुर -10.7°C
जैसलमेर - 11.5°C
बाड़मेर - 11.8°C
फलोदी -15.2°C
बीकानेर - 11.5°C
