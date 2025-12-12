Jaipur News: जयपुर एयरपोर्ट के 5 किमी के दायरे में अब लेजर लाइट का पावर ऑफ, आदेश जारी

पुलिस आयुक्तालय से जारी आदेश के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट के आसपास स्थित वि​वाह स्थलों, होटल एवं अन्य कार्यक्रम स्थलों पर लेजर लाइट्स व अन्य प्रकाश ऑब्जेक्ट्स का खुलेआम उपयोग हो रहा है और जो आसमान में काफी दूर तक प्रकाशित होती है। इससे विमानों के आवागमन मं व्यवधान खड़ा होने और विमान हादसा होने की आशंका हर समय रहती है। संभावित हादसों की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट की बाउंड्री से 5 किमी की परिधि सीमा में लेजर लाइट्स का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।