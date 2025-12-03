Jaipur Airport : जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, पायलट-एटीसी की सूझबूझ से बची 156 जानें

फाइल फोटो पत्रिका
Jaipur Airport : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी से फ्लाइट की फुल इमरजेंसी लैंडिंग हुई, राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षित रहे और खतरे की घड़ी टल गई। पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल हो गया था।
दरअसल, सुबह 6.50 बजे मुंबई से जयपुर आ रही फ्लाइट 8 घंटे 18 मिनट की देरी से दोपहर 3.08 बजे रवाना हुई। जयपुर लैंड होने से महज 15 मिनट पहले पायलट को फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी महसूस हुई। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) को इसकी सूचना दी और फुल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।
सूचना मिलते ही रनवे पर फायर ब्रिगेड, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और मेडिकल टीम अलर्ट हो गई और शाम 4.48 बजे फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई। लैंडिंग में सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। पायलट की सूझबूझ और जमीन पर बेहतर समन्वय से बड़ा हादसा टल गया।
बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल लीकेज हो रहा था। इस वजह से एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान व्हील खुलने में समस्या आ सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रनवे पर लैंड होने के बाद फ्लाइट को ग्राउंड व्हीकल की मदद से टो कर रनवे से एप्रन तक लाया गया, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट के व्हील इधर-उधर घूम नहीं पा रहे थे।
एक यात्री ने बताया कि, इस फ्लाइट में 156 लोग सवार थे। जैसे ही यात्रियों को फ्लाइट में तकनीकी खराबी की सूचना मिली, वे घबरा गए। फ्लाइट के लैंड होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। पंद्रह मिनट तक सभी की सांसें अटकी रही।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग