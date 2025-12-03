Jaipur Airport : जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, पायलट-एटीसी की सूझबूझ से बची 156 जानें

बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल लीकेज हो रहा था। इस वजह से एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान व्हील खुलने में समस्या आ सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रनवे पर लैंड होने के बाद फ्लाइट को ग्राउंड व्हीकल की मदद से टो कर रनवे से एप्रन तक लाया गया, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट के व्हील इधर-उधर घूम नहीं पा रहे थे।