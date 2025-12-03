Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Airport : जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, पायलट-एटीसी की सूझबूझ से बची 156 जानें

Jaipur Airport : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी से फ्लाइट की फुल इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जानें क्या था मामला।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 03, 2025

Jaipur airport big accident averted Mumbai Jaipur flight 156 lives saved due to pilot and ATC presence of mind

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Airport : जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी से फ्लाइट की फुल इमरजेंसी लैंडिंग हुई, राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षित रहे और खतरे की घड़ी टल गई। पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल हो गया था।

फुल इमरजेंसी लैंडिंग की मांगी अनुमति

दरअसल, सुबह 6.50 बजे मुंबई से जयपुर आ रही फ्लाइट 8 घंटे 18 मिनट की देरी से दोपहर 3.08 बजे रवाना हुई। जयपुर लैंड होने से महज 15 मिनट पहले पायलट को फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी महसूस हुई। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) को इसकी सूचना दी और फुल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।

सूचना पर अलर्ट हुईं टीमें

सूचना मिलते ही रनवे पर फायर ब्रिगेड, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और मेडिकल टीम अलर्ट हो गई और शाम 4.48 बजे फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई। लैंडिंग में सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए गए। पायलट की सूझबूझ और जमीन पर बेहतर समन्वय से बड़ा हादसा टल गया।

पहिए नहीं खुलते तो खतरे में पड़ जाती लैंडिंग

बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल लीकेज हो रहा था। इस वजह से एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान व्हील खुलने में समस्या आ सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रनवे पर लैंड होने के बाद फ्लाइट को ग्राउंड व्हीकल की मदद से टो कर रनवे से एप्रन तक लाया गया, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट के व्हील इधर-उधर घूम नहीं पा रहे थे।

15 मिनट की अटकी सांसें

एक यात्री ने बताया कि, इस फ्लाइट में 156 लोग सवार थे। जैसे ही यात्रियों को फ्लाइट में तकनीकी खराबी की सूचना मिली, वे घबरा गए। फ्लाइट के लैंड होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। पंद्रह मिनट तक सभी की सांसें अटकी रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Facility : राजस्थान में ई-पंजीयन की नई व्यवस्था शुरू, अब ऑनलाइन हो सकेगी रजिस्ट्री, जानिए और क्या हैं फायदे
जयपुर
Rajasthan e-registration New system started now registry can be done online

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 08:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Airport : जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, पायलट-एटीसी की सूझबूझ से बची 156 जानें

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: इन सेक्टर में राजस्थान के हजारों बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2882.05 करोड़ रुपए निवेश का खुलेगा रास्ता

State-Empowered-Committee-Meeting
जयपुर

RIICO ने राजस्थान में 3 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, जानें किन जिलों में लगेंगे 162 करोड़ का डिफेंस प्लांट और 100 करोड़ की रीसाइक्लिंग यूनिट

RIICO-3-Projects-Approved
जयपुर

Government Pension : राजस्थान में 2.37 लाख पेंशनर्स की अटक सकती पेंशन, जानें क्यों

Rajasthan 2.37 lakh pensioners Pension may be stuck know why
जयपुर

Rajasthan:‘बालाजी’ के नाम से सेव था पाक एजेंट का नंबर; इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आए जासूस के मोबाइल ने खोला राज

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट: नोटों की गड्डियों के बीच मिला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आतंकी एंगल की जांच शुरू

Jaipur Airport Alert Electronic Device Detected
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.