Rajasthan: नशे ने निगले कश्मीर और दौसा के युवक, डॉक्टर ने कहा- पोस्टमॉर्टम टेबल पर टूटता है दिल, जिम्मेदारी कौन लेगा?

कॉलेजों और हॉस्टलों के आसपास यह आसानी से कैसे बिक रहा है? दौसा के युवक के हाथ तक सिरिंज किसने पहुंचाई? सप्लाई चेन का कोई सिरा पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही? मेडिकल रिपोर्टें बार-बार नशे की ओर इशारा कर रही हैं, फिर रोकथाम क्यों नहीं दिखती? यह सिर्फ दो मौतें नहीं, बल्कि दरवाजे पर खड़ा बड़ा संकट है। नशा जब जान ले रहा है, तब सवाल यही है, जिम्मेदारी कौन लेगा? सिस्टम, पुलिस या समाज?