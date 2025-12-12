12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में SIR फॉर्म भरवाने की समयसीमा समाप्त, जानें कब होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

राजस्थान में एसआईआर फॉर्म भरवाने की समयसीमा समाप्त हो गई है। निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है, जबकि पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ही लागू रहेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 12, 2025

SIR forms ends in Rajasthan

SIR फॉर्म भरवाने की समयसीमा समाप्त (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत राजस्थान सहित पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फॉर्म भरवाने की समयसीमा गुरुवार को पूरी हो गई। मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को जारी होगा।

उधर, निर्वाचन आयोग ने गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समयसीमा बढ़ाकर एसआईआर का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु और गुजरात में एसआईआर फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया 14 दिसंबर तक जारी रहेगी और मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 19 दिसंबर को जारी होगा।

वहीं, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे और 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी होगी।

राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल में फॉर्म भरवाने की समयसीमा गुरुवार को समाप्त हो गई, जहां 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। बूथ लेवल अधिकारियों से अब नए मतदाताओं के फॉर्म भरवाकर उन्हें ऑनलाइन करने को कहा है। इन मतदाताओं को भी फरवरी में जारी होने वाले अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इसे ‘टीम राजस्थान की बड़ी सफलता’ बताया। उन्होंने कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक बीएलओ, सहायक कार्मिक, पर्यवेक्षक, एईआरओ, ईआरओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पूरी निष्ठा से काम करते हुए यह उपलब्धि सुनिश्चित की।

मतदाता मैपिंग में भी राजस्थान ने बाजी मार ली है। राज्य में 6 दिसंबर तक 97% से अधिक मैपिंग कार्य पूरा कर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया गया। अब मात्र 3% मतदाताओं को ही दावे-आपत्तियों की अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

अधिकारियों के अनुसार, उच्च स्तरीय मैपिंग ने SIR प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया है, जिससे मतदाताओं को बार-बार कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बूथ स्तर पर औसतन सिर्फ 30 मतदाताओं को ही सत्यापन कराना होगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में गरमाया BLO आत्महत्या केस: मुकेशचंद के सुसाइड नोट से शिक्षकों में भारी रोष, जानें क्या की मांग
जयपुर
Rajasthan BLO suicide case in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 07:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में SIR फॉर्म भरवाने की समयसीमा समाप्त, जानें कब होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Electricity Bill : राजस्थान के करीब 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए संकट, जानिए क्यों देना होगा 350 रुपए तक अतिरिक्त बिल

Rajasthan Nearly 2.4 million electricity consumers facing a big crisis Additional bill up to Rs 350 will have to be paid
जयपुर

Rajasthan: महिला सुरक्षा को लेकर हाई-टेक एक्शन; पहली बार दौड़ेंगी महिला PCR वैन, 19 करोड़ रुपए होंगे खर्च

जयपुर

खुशखबर, जयपुर मेट्रो फेज-2 की डीपीआर को मिली मंजूरी, अब सफर होगा आसान, बस इस स्वीकृति का है इंतजार

Good News Jaipur Metro Phase-2 DPR approved Now Union Cabinet approval is pending
जयपुर

Cyber Crime Alert: साइबर सेल अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, पीड़ितों से ऐसे ऐंठता था पैसे

Jaipur-Cyber-Crime
जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट की 5 किमी परिधि में लेजर लाइट, प्रकाश ऑब्जेक्ट्स बैन

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.